O pai do atacante do Santos Rony, Marigerson Barbosa, foi morto nesta segunda-feira (9) a facadas em Terra Alta, no interior do Pará. Ele teria sido atingido no pescoço depois de uma discussão com a esposa, Selma Soares. As informações são do jornal O Liberal.

Marigerson foi amparado por vizinhos e levado a um posto médico, onde morreu. Equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) prenderam Selma em flagrante. O caso segue sob investigação.

Por meio de publicação no Instagram, Rony disse que recebeu “uma das notícias mais difíceis” da vida. “Recebo esse momento com profunda tristeza e dor no coração, mas permaneço firme na fé, confiando que Deus é o nosso sustento e que ele nos dará força para atravessar esse difícil momento”, escreveu.

O jogador também agradeceu ao clube, à comissão técnica e ao treinador Cuca pelo apoio. Também direcionou agradecimento “especial” ao colega de equipe Neymar. Segundo Rony, o camisa 10 cedeu avião para a ida ao Pará.

Em nota, o Santos disse se solidarizar com Rony e sua família. O clube informou que liberou o jogador na tarde desta segunda-feira. Também lamentou o ocorrido e se colocou à disposição do atacante.

O Palmeiras, antigo clube de Rony, manifestou “consternação” com a morte do pai do atacante. Em nota, disse se solidarizar com o jogador e sua família. Desejou também “forças para que possam enfrentar essa perda tão trágica”.