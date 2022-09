Uma ossada humano foi encontrada no último sábado (3), em uma área de mata próximo às obras da Cidade Universitária, no município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus). O fato foi notificado à polícia, mas os restos mortais foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) somente na terça-feira (6).

De ocal, a mulher também conseguiu identificar mais restos mortais. Moradores das proximidades informaram que há dias haviam sentindo um forte odor na região.

Em imagens registradas pelos moradores, é possível ver um crânio e vários ossos das partes do corpo espalhados pelo chão. Na área também estão as roupas da vítima, uma calção e uma cueca, conforme mencionam no vídeo. Os homens ainda informam que há marcas de sangue no local onde a ossada estava.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.