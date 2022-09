O ator Malvino Salvador defendeu o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante sua participação no podcast Cara a Tapa, na noite dessa segunda-feira (5/9). Ao ser questionado sobre sua avaliação sobre o presidente, Salvador disse que Bolsonaro tem boas intenções, mas fez algumas escolhas erradas ao longo do governo.

"Acho que Bolsonaro tem boas intenções, faz algumas escolhas erradas, principalmente na maneira de se comunicar, na minha opinião. Nem todo governo é sempre assertivo ou errado. Eu encaro ele com boas intenções", declarou o artista.

Malvino ainda disse que acha que o presidente é "massacrado" pela mídia de uma forma "desonesta". "Deveria ter espaço pra se mostrar também o que faz de bom", completou.

Em seguida, o ator pontuou algumas melhorias que o chefe do Executivo poderia adotar. "Tem erros ali também. Ministérios que poderiam estar sendo melhores vistos, Ministério da Cultura por exemplo, acho que tinha que ter um olhar diferenciado e não entrar em guerra. O Ministério da Educação também precisava ser diferente", disse.

Malvino também disse que as críticas ao presidente em relação à aproximação com o Centrão foram causadas pelo próprio Bolsonaro. "Você tem que conversar com o Congresso, se não você não governa. Talvez isso tenha sido provocado por ele mesmo, lá no começo. 'Ah, não faço nada com a China', por que não faz nada com a China? Tem que fazer, pô. Não tem essa", disparou o ator. "Maneira errada de comunicar", completou.