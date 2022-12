A atriz Cléo Pires está no elenco da comédia romântica “O Amor Dá Voltas”, uma das estreias desta quinta-feira (22) nos cinemas de Manaus. André (Igor Algelkorte) é um jovem médico que passa um ano fora do Brasil trabalhando na África como voluntário para pessoas necessitadas.

Durante esse período, ele mantém contato com sua namorada por meio de cartas. O que o médico não sabe é que as correspondências são respondidas por Dani (Cleo Pires), irmã da sua namorada, que se passa por ela.

Assim, André se envolve em um triângulo amoroso e precisará se entender com as duas, proclamar seu verdadeiro amor por Dani ou sua namorada, ou nenhuma das duas. Foto: Divulgação A comédia francesa “O Tesouro do Pequeno Nicolau” é a segunda estreia de hoje.

Em mais uma aventura no cinema, a terceira, Nicolau vive em seu mundo pacífico, com sua família e a rotina na escola, além de seus amigos. Eles são chamados “Os Invencíveis” e são inseparáveis.

Mas, quando o pai de Nicolau uma promoção e anuncia que a família deve se mudar para o sul da França, o mundinho do menino desaba.

Baseado em personagem da literatura infanto-juvenil francesa.

Veja os horários das exibições:

