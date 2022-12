Não é segredo que nunca foi do agrado da Netflix que os inscritos do seu serviço de streaming compartilhem as respetivas contas. Em 2022 a empresa tem procurado testar novos métodos para impedir que os seus membros compartilhem as contas e, de acordo com o The Wall Street Journal, parece que o plano é mesmo para seguir em frente.

Apesar de ainda não ter anunciado um sistema com que fará frente a esta prática, a publicação parece certa de que a Netflix começará por começar implementar uma forma de impedir que utilizadores de diferentes casas possam aceder à mesma conta.

Serve lembrar que a Netflix tem procurado olhar para diferentes métodos para impedir que os utilizadores compartilhem contas. Para tal, a empresa lançou um novo plano de subscrição para o seu serviço que, apesar de conter anúncios publicitários, é também mais acessível do ponto de vista financeiro.

Teremos de aguardar para saber como a Netflix pretende fazer frente a esta prática.