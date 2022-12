Há pelo menos seis anos, o país vem queimando combustível fóssil em ritmo mais acelerado que os demais países da Europa

Para driblar a crise energética que começou há alguns anos por causa do discurso ambientalista, acentuada pela invasão da Rússia à Ucrânia, a Alemanha vai aumentar sua dependência do carvão. De modo a evitar as “mudanças climáticas”, o país havia se comprometido a reduzir a emissão de gases de efeito estufa até 2043. As metas, contudo, podem não se concretizar a tempo.

Há pelo menos seis anos, o país vem queimando combustível fóssil em ritmo mais acelerado que os demais países da Europa, informou levantamento da agência de notícias Bloomberg, publicado na semana passada.

Na quinta-feira 22, a empresa de combustíveis Uniper SE anunciou a extensão das atividades de duas usinas de carvão até março de 2024. O objetivo é garantir o aquecimento às famílias alemãs, dependentes do gás russo.-Publicidade-

“Todo mundo está mantendo suas metas climáticas, mas é verdade que, quando se enfrenta o dilema de manter as luzes acesas ou diminuir as emissões de carbono, a escolha é manter as luzes acesas”, admitiu Carlos Fernandez Alvarez, chefe de gás, carvão e poder na Agência Internacional de Energia.

A Alemanha gera mais de um terço de sua eletricidade a partir de usinas movidas a carvão, de acordo com o Destatis, o escritório federal de estatísticas do país.

No terceiro trimestre, sua eletricidade a partir do combustível foi quase 15% maior do que no mesmo período do ano anterior, informou a agência.

“A eliminação do carvão idealmente até 2030 não está em questão”, comunicou o Ministério da Economia. “No contexto da situação de crise, o mais importante é que, aparentemente, conseguimos consumir significativamente menos energia em 2022, especialmente gás natural.”

