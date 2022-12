O que seria motivo para comemorar pode ser um xeque mate na sua carreira profissional neste fim de ano. Muitas empresas organizam festas para proporcionar um momento de descontração entre os funcionários, no entanto, segundo a especialista em estratégia de carreira, Ghiysa Benchimol, apesar do clima de festividade, é necessário ter cuidado como se comportar o que vestir e não exagerar na bebida alcoólica.

"As confraternizações são um momento importante para os colaboradores terem uma socialização fora do convívio rotineiro do trabalho. A pessoa deve ter um comportamento mais informal, mas requer cuidado ao dividir a alegria do momento com a imagem que se transmite", disse Ghiysa Benchimol.

Ainda conforme a especialista, escorregar na hora da festa pode render um sabor amargo no fim do mês. Isso porque a maioria das empresas continuam a avaliar funcionários e podem decidir por desligá-lo caso o comportamento dele nesse momento seja contra os valores e visão corporativos.

"A imagem é seu cartão de visitas seja em qual for o ambiente. Na sua vida particular você pode extravasar, mas num local onde há laços profissionais é importante manter o perfil e usar o bom senso".

Ghiysa Benchimol listou quatro dicas infalíveis para se destacar na festa da firma, manter a imagem e não ficar na fila do seguro desemprego neste fim de ano.

Confira:

1 - Tomar cuidado com a roupa que você vai à confraternização é o primeiro ponto. Descarte roupas curtas e muito sexys. Opte por acessórios menos extravagantes e roupas mais elegantes. Também erre em looks muito informais. O meio termo é sempre mais assertivo

"Excessos são ruins para a imagem profissional e podem, inclusive, afetar a sua reputação"

2 - Controlar os excessos quando o assunto é bebida. Segundo a especialista, sob efeito de álcool as pessoas expõem mais o que há em seus inconsciente.

"É necessário observar o ambiente, racionalizar e manter um comportamento adequado"

3 - Mesmo que você adore festas e se sinta totalmente à vontade com seus colegas e superiores, controle um pouco seu entusiasmo para não fazer feio

"Está proibido flertar com algum colega do outro setor ou ainda falar mal do chefe ou reclamar do salário"

4 - Em tempos de redes sociais, tome cuidado na divulgação de fotos e vídeos que possam constranger os colegas posteriormente

"Fazer imagens do colega subindo na mesa, jogando no chão ou até sensualizando diante dos colegas são tiros no pé"

Fonte: BS2 Comunicação

Fotos: Divulgação internet