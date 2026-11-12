Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante, na noite dessa quarta-feira (11), suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. A prisão aconteceu durante uma operação das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

De acordo com a polícia, os agentes realizaram uma abordagem em um imóvel que funciona como um pequeno bar. Durante as buscas, foram encontradas porções de cocaína, maconha e oxi, além de dinheiro em espécie.

No local, os policiais também apreenderam duas balanças de precisão, uma máquina de cartão, cinco celulares e um caderno com anotações suspeitas. Os materiais podem ajudar a identificar como funcionava a possível comercialização de drogas no estabelecimento.

O caso ficará sob investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que deverá apurar as circunstâncias da ocorrência e a possível participação de outras pessoas no esquema.

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