Dito & Feito: MARIA JOGA SEUS MARQUETEIROS NO FOGO

Em depoimento à Polícia Civil, a candidata derrotada ao governo do Estado, , Maria do Carmo Seffair Lins (PL), saltou de banda e jogou a culpa para os assessores de campanha. Intimada para prestar informações sobre a veiculação de um vídeo que reproduziu uma imagem da filha adolescente do governador eleito, Omar Aziz (PSD), a empresária bolsonarista saiu rindo da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), em Manaus e, a caminho do carro foi abordada por jornalista, quando disse que ficou calma e tranquila durante seu depoimento.

— Como foi o depoimento?

— Foi muito tranquilo. Já cumprimos a nossa obrigação, que é esclarecer os fatos como tem que ser feito –, disse a que queridinha do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL).

Ao ser questionado se viu e aprovou o vídeo que revoltou o governador eleito Omar Aziz (PSD), Do Carmo repetiu o mantra “não vi o vídeo até hoje” e aproveitou para jogar no fogo ex-assessores e marqueteiros de sua campanha.

— Quero que sejam punidos exemplarmente, se tiver algum vídeo que tenha sido feito com má intenção. Agora, a gente tem que punir os culpados. Eu não vou ser responsabilizada pelo erro de terceiros –, declarou.

Perguntar não ofende

Como é que um material de campanha, elaborado por uma equipe de Marketing, sai da coordenação de campanha, é veiculado, sem passar pelo crivo da candidata, a principal interessada?

Mantendo a distância

À saída delegacia, Maria também foi , Maria também foi questionada sobre a prisão de Jefferson Coronel, um de seus marqueteiros, que se encontra preso em São Paulo.

— O caso do Jefferson é um caso sério, que demanda outro cuidado e a gente não pode misturar as estações. Eu penso que a gente tem que separar bem as coisas porque são casos bem distintos –, disse a candidata de Jair Bolsonaro.

O que diz a defesa

Segundo o delegado Marcelo Martins, Coronel, foram encontrados materiais de pedofilia no tablet do Coronel.

Mas a defesa do jornalista alegou que o tablet que foi apreendido pela polícia era utilizado pelos filhos adolescentes do jornalista, que têm entre 11 e 15 anos.

Marqueteiro de Chavéz

Além de Jefferson Coronel _ que na verdade era coordenador da equipe de comunicação –, o marqueteiro de fato era George Wilde, que já trabalhou em grandes campanhas, como a vitoriosa campanha à reeleição do ex-líder venezuelano, Hugo Chavéz.

Passou pelo PT

George Wilde, que também está sendo processado pelo governador Omar Aziz, também trabalhou em campanhas da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), do candidato a presidente, Fernando Haddad (PT) e da ex-senadora e ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Gleisi Hoffmann (PT).

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No Amazonas, Wilde integrou a campanha de Eduardo Braga (MDB) ao Governo do Amazonas durante a eleição suplementar, em 2007,

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O que levaria uma candidata da extrema-direita bolsonarista, que odeia o PT e fala mal do presidente Lula todos os dias, a contratar um marqueteiro que só trabalhou para a esquerda?

Aquecimento global esquecido

Durante discurso na abertura da Cúpula de Líderes da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), nesta quarta-feira (11), na Turquia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o fortalecimento do multilateralismo e cobrou maior responsabilidade dos países ricos no enfrentamento da crise climática.

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Lula também criticou a perda de espaço da agenda climática nas discussões internacionais, citando o desaparecimento da crise climática dos discursos e documentos das lideranças globais, citando as reuniões do Grupo dos Setes, G7, e do Grupos dos Vintes, G20.

Armas são mais importantes?

Lula chamou atenção para o fato de que a crise climática tem sido deixada de lado em reuniões de grandes potências, como o G7 e o G20, enquanto temas como conflitos armados e disputas comerciais ganham protagonismo.

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— Nas reuniões do G7 e do G20, foros que reúnem os maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa, a preocupação se tornou silêncio. Passamos a falar mais de armas e tarifas do que sobrevivência das futuras gerações –, cutucou.

Fumaça incomoda o mundo

O Amazonas e o Pará estão nas manchetes no mundo inteiro.

Mas pelo lado negativo. Veículos internacionais – como jornais dos Estados Unidos, Europa e emissoras como a Al Jazeera – frequentemente vêm destacam a gravidade do fogo, a destruição da floresta e o sufocamento de cidades da região amazônica por densas nuvens de fumaça.

Pressão diplomática

O problema é que, geralmente, crises severas de incêndios historicamente motivam ameaças de sanções ou vetos a acordos comerciais (como o tratado entre a União Europeia e o Mercosul) por parte de líderes europeus, além de pedidos de embargos temporários à importação de produtos agropecuários de áreas afetadas.

Supersalários

O governo federal quer rever supersalários e outros benefícios em novo ajuste fiscal.

O governo Lula propôs nesta quarta-feira (11) dar ao Congresso 120 dias para aprovar regras sobre verbas excluídas do teto salarial do funcionalismo.

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O prazo consta do projeto de ajuste fiscal apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA).

Pagamentos limitados

A contagem começaria após a eventual sanção da proposta, que não define quais pagamentos seriam limitados.

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, estimou economia de R$ 3 bilhões, mas ressaltou que o impacto dependerá do texto aprovado.

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A discussão envolve verbas indenizatórias, como ressarcimentos e pagamentos por férias não usufruídas.

Colchão de reserva

De acordo com o ministro, somente a revisão desses benefícios deve conceder um “colchão” de R$ 50 bilhões para ser utilizado em caso de necessidade de revisão de receitas ou despesas.

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— É uma espécie de colchão a ser utilizado, caso necessário, repito, a partir de um mix de controle de despesas e de revisão de renúncias e de limitação de compensações tributárias –, disse Moretti

ÚLTIMA HORA

ISTO NÃO É PATRIOTADA ! – Chico Buarque diz que o SUS é “o maior serviço de saúde pública do mundo”

O compositor Chico Buarque saiu em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) – e disse que o programa é “simplesmente o maior serviço de saúde pública do mundo”. Hoje, o sistema garante acesso integral, universal e gratuito à saúde para toda a população brasileira (cerca de 180 a 200 milhões de pessoas), sem qualquer tipo de discriminação.

— Isto não é ufanismo, não é patriotada. Especialmente nos tempos de pandemia, o SUS serviu de exemplo mundo afora.

Segundo Chico, a característica principal do SUS é ser um serviço universal, ou seja, atendimento a qualquer pessoa, “desde os casos mais simples até os procedimentos mais complexos”.

— O SUS pode ser melhorado, pode ser perfeiçoado, claro que pode, porque ele não pode ser sucateado, ele não pode ser sacrificado. Saúde não é mercadoria –, detona o artista.

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Não é só no Brasil que o SUS é reconhecido e enaltecido. Em sua plataforma eleitoral é o médico e epidemiologista Abdul El-Sayed, eleito senador pelo estado de Michigan nas eleições de meio de mandato (midterms) em novembro de 2026, fez campanha defendendo um sistema de cobertura universal semelhante ao do SUS brasileiro.

Além dele, o senador Bernie Sanders também citou recentemente o modelo brasileiro no debate político dos Estados Unidos. Sanders trouxe o exemplo brasileiro para o debate legislativo norte-americano ao manifestar a intenção de convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para falar no Senado dos EUA sobre a experiência do Brasil com o SUS, em meio às discussões sobre os altos custos médicos no país.

ORGULHO

PMs agiram rápido e salvaram o bebê engasgado com o leite materno

A ação de militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) salvaram a vida de uma criança recém-nascida de apenas 21 dias, socorrida por eles após se engasgar com leite materno, na noite de terça-feira (10), em um shopping localizado na zona Norte de Manaus. A criança apresentava dificuldades para respirar quando a mãe procurou ajuda da equipe policial. Diante da gravidade do caso, os policiais iniciaram imediatamente os primeiros socorros. Logo em seguida a bebê

voltou a respirar, sendo levada pela equipe de PMs ao Serviço de Pronto Atendimento e Policlínica “Danilo Corrêa”, em frente ao shopping.

A criança recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.

VERGONHA

Hang: Defende “suíça paraguaia” e toma detergente

Personalidades e figuras públicas brasileiras – especialmente do meio empresarial e influenciadores digitais ligados à direita bolsonarista e ao empreendedorismo – passaram a exaltar o Paraguai nos últimos anos como um “paraíso fiscal” ou “Suíça latino-americana”, destacando vantagens como baixa carga tributária, facilidades para abrir empresas e incentivos ao capital estrangeiro.

Entre os principais nomes associados a esse movimento estava Luciano Hang, empresário e fundador da rede de lojas Havan, que visitou o país e gravou vídeos elogiando a baixa tributação paraguaia e criticando a burocracia e a ineficiência do governo brasileiro. Só que ele deu corda nos outros e não foi, não é?

Com a quebra do banco Ueno Bank , milhares de brasileiros também quebraram a cara. Esse “patriotas – incluindo pequenos empresários na fronteira e residentes recém-chegados – ficaram com o dinheiro bloqueado, enfrentando limites de cobertura do fundo de garantia local que não cobriram os valores investidos.

OUTRAS PALAVRAS