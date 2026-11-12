Esclarecer a participação de servidores da Prefeitura de Tefé em atividades policiais sem a devida autorização legal ou instrumento formal de cooperação, além de verificar eventual responsabilidade de agentes públicos e prejuízo ao erário. Este é o principal objetivo de um inquérito civil do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) direcionado à Delegacia de Polícia Civil do município.

O MP foi notificado pela Delegacia-Geral da Polícia Civil, por intermédio do Ofício nº 4236/2025-GDG/PC, sobre a existência de inquérito policial instaurado em face de dois agentes públicos, para apuração de possíveis ilícitos penais.

A utilização de servidores municipais em atividades próprias de órgão estadual de segurança pública, sem a devida formalização das normas legais e administrativas pertinentes, pode caracterizar violação aos princípios que regem a Administração Pública.

Nesse cenário, o Ministério Público, representado pelo promotor de Justiça Gustavo Van der Laars, pretende verificar se existia algum convênio ou termo de cooperação entre a Prefeitura de Tefé e o Governo do Amazonas que autorizasse essa atuação conjunta.

O órgão determinou que a Prefeitura de Tefé, no prazo de 15 dias, apresente contratos, fichas funcionais, portarias, registros de frequência e documentos que comprovem eventual cessão dos servidores.

À Guarda Municipal, o MPAM solicitou esclarecimentos sobre os agentes que participaram de operações policiais e se havia autorização para isso. Por fim, a Delegacia-Geral da Polícia Civil deverá informar quais atividades eram desempenhadas pelos servidores e quem autorizou sua participação.