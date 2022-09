Morreu na madrugada deste sábado (24), a criança identificada como Milena Laís da Silva, que era uma das vítimas de um ataque criminoso ocorrido na rua Campos Sales, no bairro da Compensa, na noite desta sexta-feira (23). A notícia é do Radar Amazônico.

A menina estaria no colo de uma das mulheres que foram baleadas e teria sido atingida com um tiro na nuca e ainda chegou a ser socorrida por populares e encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu.

Segundo informações de familiares, a criança estava com a mãe e a tia em uma banca de churrasco quando foram atingidas pelos disparos.

Entre as vítimas, uma mulher identificada como Beatriz da Silva Franco de 22 anos, foi atingida com vários tiros e acabou morrendo no local. Outras duas mulheres foram atingidas por disparos.

O principal suspeito de cometer os crimes seria o ex-marido de Beatriz da Silva que supostamente não aceitava o término do relacionamento.

Fonte: Radar Amazônico