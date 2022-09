Iniciando a contagem regressiva dos últimos de dez dias para as eleições, o candidato ao Senado pela federação PSDB-Cidadania, Arthur Virgílio Neto, voltou à cidade de Presidente Figueiredo, onde recebeu o carinho e incentivo dos moradores da terra das Cachoeiras e do Cupuaçu com a realização de uma grande carreata e uma reunião com apoiadores.

Recepcionado pelo vereador do município Virgílio Mendonça (PSDB) e acompanhado de sua esposa e presidente do PSDB-Mulher-AM, Elisabeth Ribeiro; de sua candidata a primeira suplente, Maria do Carmo Seffair; e da candidata a deputada estadual Conceição Sampaio, o ex-senador e ex-prefeito de Manaus relembrou uma de suas lutas em busca de recursos para a cidade.

“Quando fui parlamentar, não havia emendas disponíveis como hoje. Se conseguia com prestígio. Com esse espírito, consegui uma para esse projeto tão bonito que é o parque de Urubuí”, relembrou Arthur, referindo-se às emendas impositivas. “Por mim, as cidades do Amazonas teriam a cara indígena para mostrar o orgulho que temos de nossas raízes”, completou, voltando seu olhar ao monumento do indígena saindo de um cupuaçu, localizado na entrada do parque.

Grande adesão no município

A agenda do candidato ao Senado começou ainda em Manaus, quando uma comitiva saiu em direção à Figueiredo e encontrou outros apoiadores na entrada da cidade. “Presidente Figueiredo agradece ao senador Arthur por esse parque do Urubuí. Foi a partir dele que a cidade desenvolveu o turismo que temos hoje e que podemos alavancar ainda mais com o apoio de pessoas públicas comprometidas como Arthur”, destacou o vereador Virgílio.

Após a carreata, Arthur Neto participou de reunião com, aproximadamente, 100 pessoas em um hotel da cidade, onde destacou seu respeito pelo Amazonas, inclusive, tema de sua campanha, e ouviu palavras de apoio. “Mais que lutar por respeito ao nosso Estado, o Arthur tem o respeito dos amazonenses, por isso estamos juntos nessa”, avaliou Maria do Carmo. “Arthur é a voz que o Amazonas precisa no Senado”, acrescentou Conceição.