A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, lançará na noite da próxima segunda-feira (26) a espaçonave Double Asteroid Redirection Test (DART) para desviar o asteroide Dimorphos. Previsão é de que a primeira missão do mundo a testar a tecnologia para defender a Terra contra potenciais perigos de asteroides ou cometas impactará Dimorphos às 20h14 (horário de Brasília).

De acordo com líderes seniores da Nasa e do Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins, o asteroide não representa nenhuma ameaça para a Terra. A missão ocorre com o par de rochas a 11 milhões de km da Terra, o ponto mais próximo que podem chegar.

O Dimorphos é uma “lua” com cerca de 160 metros de largura, que orbita um asteroide muito maior chamado Didymos, de 780 metros de diâmetro. Juntos, eles formam um sistema que orbita o sol.

“Asteroide Dimorphos, vamos atrás de você!”, tuitou a Nasa após o lançamento da DART, em junho. “O que estamos tentando aprender é como desviar uma ameaça”, disse o cientista-chefe da Nasa, Thomas Zuburchen, em uma coletiva sobre o projeto de US$ 330 milhões.

O Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da Nasa afirma estar mais interessado em corpos maiores de 140 metros, já que eles têm o potencial de devastar cidades ou regiões inteiras.

Atualmente, há 10 mil asteroides próximos à Terra com esse tamanho, mas nenhum tem uma chance significativa de impacto nos próximos 100 anos. A Nasa estima que apenas 40% desses asteroides foram encontrados até o momento.