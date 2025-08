Moradores do Parque 10 seguem sem água desde terça-feira e denunciam descaso da concessionária

Visuliazação: 5

Moradores do Jardim Sakura e Jardim Oriente, bairro Parque 10 de Novembro, na zona Centro-Sul de Manaus, denunciam que estão sem abastecimento regular de água desde a última terça-feira (29), quando a concessionária Águas de Manaus realizou uma manutenção no sistema de distribuição da cidade. Apesar da promessa de normalização até o dia seguinte, parte do bairro — especialmente nas proximidades da Avenida das Torres — continua enfrentando falhas no fornecimento.

“Já abrimos mais de 20 protocolos pedindo solução e nada foi resolvido”, relata o morador Wansley Geoli, que afirma que a água retorna fraca e suja, quando chega. Segundo ele, várias casas seguem sem abastecimento, enquanto a concessionária afirma que a situação já foi resolvida.

O morador relata que a área afetada inclui o entorno da academia Cali Fit, da Peixaria das Torres, de uma farmácia e de um churrasquinho local. “Esse lado todo fica sem água direto. Aqui em casa só tem porque tenho caixa d’água, mas já tá acabando. Tá um absurdo”, disse.

“Tu acredita que desde o dia que fecharam a água da cidade, voltou pra todo mundo menos pra gente aqui? Tá indo e voltando fraca. A gente tá ligando há três dias, e eles dizem que não tem nada errado, mas ninguém vem pra consertar de vez”, desabafou o morador.

Problema é recorrente, segundos os moradores

Canos frágeis e improvisados são o elo fraco do sistema

A moradora Ana Paula enviou imagens e relatou que o problema se repete há anos, sempre causado pelos mesmos dois canos finos e mal sustentados que cortam uma área de mata e abastecem os conjuntos da região.

“Esses dois caninhos ficam presos com arame, corda, seja lá o que for. Toda vez que falta água, é esse cano que arrebenta. Eles já tentaram ‘melhorar’ colocando uns canos de ferro para segurar, mas o sistema continua precário. Não é uma estrutura confiável”, denunciou.

Segundo Ana Paula, a justificativa da concessionária é sempre a mesma: o bairro estaria em uma área alta, o que dificultaria o retorno da água. “Mentira. Quando a água volta com pressão, os canos não aguentam e rompem. Estamos aqui há dez anos passando por isso. A conta chega certinha, agora com taxa de esgoto lá em cima, e o serviço é porco”, desabafou.

Os canos que sempre dão problema, segundo moradora

O que diz a empresa

A assessoria de comunicação da concessionária Águas de Manaus informou ao marioadolfo.com que tem conhecimento do problema. De acordo com a empresa, dois vazamentos já foram solucionados nesta área nos últimos dias.

Ainda segundo a concessionária, serão direcionados caminhões-pipa para o bairro na tentativa de não deixar os moradores sem água.

“Os técnicos continuam buscando solução para o problema. Estamos trabalhando na solução”, assinalou a assessoria.