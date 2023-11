O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, revelou, neste domingo (12), que enxerga as invasões de propriedades privadas empreendidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) como instrumento “legítimo de pressão”. A declaração foi feita em entrevista ao jornal O Globo, ao responder responder a uma pergunta sobre a relação do governo com o MST.

“Boa. E eu acho que é papel do movimento social fazer pressão, reivindicar. Essas reivindicações nos ajudam a lembrar dos temas mais importantes. Os momentos mais tensos na relação com o MST foram os meses de março e abril [quando ocorreram o maior número de ocupações]. Mas, de lá para cá, foram momentos em que não houve um transbordamento. Eles fizeram uma pressão legítima e tiveram uma resposta do governo”, disse.

Em seu perfil na rede social X, antigo Twitter, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) exibiu uma imagem de jornal com a referida entrevista e afirmou que o “número de invasões do MST somente nestes dez primeiros meses de Lula, já ultrapassa o somatório dos últimos quatro anos da gestão Bolsonaro”.

“Nunca esquecendo de mencionar que em nosso governo batemos o recorde histórico de títulos de terra entregues, sendo mais de 420 mil. Mais que o somatório de todos os governos anteriores desde o início dos anos 2000”, afirmou.

