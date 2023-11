A morte que aconteceu no Rio de Janeiro, durante show da cantora Taylor Swift, tem grande potencial de acontecer em qualquer parte do Brasil, pois a prática é a mesma: é probido entrar com garrafas de águas em grandes eventos de música e até mesmo para ver partidas de futebol. Em Manaus não é diferente e tornou-se prática comum e obrigatoriamente aceita por quem frequenta shows.

Quem vai a shows em Manaus já sabe como funciona. O consumidor pode até comprar água do lado de fora, mas ao chegar na entrada do evento há sempre alguém avisando: "Para você entrar é preciso jogar essa garrafa fora. Não pode entrar com água". E assim a 'regra' criada pelas produtoras de evento segue sem qualquer contestação.

Em partidas de futebol a 'norma' é a mesma. "Este ano levei meu filho para ver um jogo do Amazonas FC na fase final. Estava um calor insuportável. O jogo era às 15h de um sábado. Comprei uma água para meu filho beber. Quando fui passar na catraca o rapaz disse que eu não podia entrar nem com aquela garrafa descartável. Achei um absurdo", disse o funcionário autônomo Walter Coelho, sobre um jogo da Série C na Arena da Amazônia.

A manaura Rafaela C. disse que já é considerado normal não deixarem entram com água em qualquer tipo de evento."Aqui em Manaus então é o que mais acontece. Show na arena e você tem que deixar sua garrafinha de água porque é barrada", postou. "Grandes estabelecimentos, de qualquer natureza, eventos que reúnam várias pessoas, necessariamente, precisam ter: água de graça; banheiros impecáveis; sistema de saúde emergencial completo, desde ambulância, médico, material primeiros socorros, desfibrilador; saídas de emergência", completou o usuário Frank Nelson.

A advogada Alessandrine Silva diz que é preciso repensar o acesso à água em eventos. "Virou comum a não distribuição de água ou a facilitação. Mas ao mesmo tempo precisa-se desconstruir isso também. Água não pode ser artigo de luxo em tempos atuais", critica.

Este ano eu levei meu filho pra conhecer a Disney. Sabe o que me impressionou? ÁGUA DE GRAÇA em todos os parques da Disney. Você pode entrar com sua garrafa e encher DE GRAÇA em vários pontos. E ainda tem gelo. Não há qualquer proibição. No Brasil não se entra nem com garrafa… pic.twitter.com/WCmQy3sygp — Mário Adolfo Filho (@marioadolfo) November 18, 2023



Ministério da Justiça

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou uma apuração das denúncias de fãs da cantora Taylor Swift de falta de água potável no Estádio Nilton Santos, local dos 3 primeiros shows do giro brasileiro do Eras Tour. O prefeito Eduardo Paes disse que exigiu ajustes na operação.

Uma fã que veio de Mato Grosso para a apresentação desta sexta-feira (17) morreu após passar mal, segundo amigos, por causa do calor. Ana Clara Benevides Machado tinha 23 anos, estudava psicologia e morava em Rondonópolis.

“Orientei o secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis — ainda hoje — quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de água para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa”, escreveu Dino.