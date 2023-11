O craque Lionel Messi se envolveu em uma discussão generalizada durante a partida entre Argentina e Uruguai, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, disputada nesta quinta-feira, 16. Na ocasião, Messi se irritou com um gesto do meia Ugarte para o meia argentino Rodrigo De Paul, que simulou uma cena de sexo oral envolvendo o camisa 10, insinuando que De Paul praticaria o ato no vencedor da Bola de Ouro. Minutos antes, Messi empurrou o zagueiro Mathías Oliveira após ele discutir com De Paul. Após a partida, Messi concedeu entrevista à TyC Sports e lamentou o ocorrido, pedindo mais respeito aos jovens da seleção uruguaia. “Isso é normal neste tipo de jogos, nas eliminatórias, com o Uruguai é sempre assim. Prefiro não dizer o que penso. Mas esses jovens, que têm uma boa geração, têm que aprender a respeitar os mais velhos porque esse clássico sempre foi intenso, difícil, mas sempre com muito respeito. Eles têm que aprender um pouco”, disse o camisa 10 argentino. As cenas das discussões viralizaram nas redes sociais. Dentro de campo, o Uruguai venceu a partida por 2 a 0. Na próxima rodada, a Argentina enfrentará o Brasil, enquanto o Uruguai recebe Bolívia.

Veja momento de provocação dos uruguaios:

