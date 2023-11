A Prefeitura de Manaus promove até o fim deste ano a feira de artesanato da Ponta Negra, no complexo turístico do bairro, na avenida Coronel Teixeira, zona Oeste da capital. A feira é realizada de quinta-feira a domingo, das 18h às 22h,

Com o objetivo de promover a cultura empreendedora, criar um ambiente de negócios para os empreendedores e gerar renda, a feira de economia solidária e criativa conta com 80 expositores divididos em duplas, ocupando ao todo, 40 barracas.

“As feiras de artesanato desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico, social e cultural da região, promovendo benefícios tangíveis para a comunidade local e para os empreendedores envolvidos. Essa é uma iniciativa que visa beneficiar esses empreendedores e fomentar a economia solidária e criativa de nossa região, portanto não deixem de prestigiar as nossas atividades”, convidou o titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Júnior.

De acordo com a Semtepi, as feiras têm por objetivo utilizar lugares estratégicos para expor as mercadorias dos artesãos, além de oferecer espaço e estrutura para a exposição e venda dos produtos, promovendo capacitação empreendedora, como forma de reforçar a renda de várias famílias em Manaus.