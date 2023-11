As apostas da Mega da Virada 2023 começam nesta segunda-feira (13), para disputar o prêmio de R$ 550 milhões. O sorteio acontece tradicionalmente no dia 31 de dezembro, e o vencedor deve acertas as 6 dezenas entre os números 1 e 60. Os bilhetes custam R$ 5 cada.

Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica do país, nos aplicativos para iOS e Android ou pelo site da Caixa Econômica (www.loteriasonline.caixa.gov.br) , que vai transmitir o sorteio ao vivo pelo canal do Youtube a partir das 20h. O concurso será o de nº 2670, e as as apostas podem ser feitas até 17h do dia 31/12.

Se ninguém acertar a faixa principal, de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de 5 números e assim por diante.

Em 2022, o prêmio foi de R$ 541 milhões, ou seja, mais de meio bilhão. E na ocasião, 5 apostas dividiram esse valor ficando em R$ 108.393.993,26 (milhões) para cada uma.

“As apostas para a Mega da Virada irão começar de forma paralela às apostas regulares, que ocorrem às terças, quintas e sábados. A partir do dia 18 de dezembro, não teremos mais os sorteios regulares, e as apostas serão todas voltados para a Mega da Virada. Este ano, o concurso deve pagar o maior prêmio do ano e seu sorteio ocorre no domingo”, contou Alessandro Montenegro, CEO da Loteria Aldeota, em Fortaleza (CE).

