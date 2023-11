O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em uma área de mata, com um bilhete deixado por uma facção criminosa, na manhã desta terça-feira (14), na rua Três, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. A vítima estava com os pés e mãos amarrados.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o homem foi capturado e torturado, além de levar diversos disparos de arma de fogo. A autoria do crime foi assumida por uma facção criminosa que atua na capital, que deixou um recado ao lado do corpo.

Conforme a polícia, a vítima seria de uma facção rival. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).