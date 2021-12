Avalie o post

Ele também criou o visual dos bonecos da série Tartarugas Ninja

Califórnia – Mark Taylor, designer e co-criador de He-Man, morreu na quinta-feira, aos 80 anos, em sua casa no sul da Califórnia, segundo informou sua família à Associated Press. A causa da morte foi insuficiência cardíaca congestiva. Ele também criou o visual dos brinquedos das Tartarugas Ninja. He-Man é o personagem principal da linha de brinquedos Masters of the Universe, da Mattel, presente em várias histórias em quadrinhos e protagonistas de várias séries animadas. O herói e seus amigos tentam defender o reino de Eternia e os segredos do Castelo de Grayskull das forças do mal de Esqueleto e o desenho animado dos anos 80 se tornou um grande hit. Em 2021, uma nova série animada chegou à Netflix.

Foto: Reprodução / Facebook

Embora tenha se tornado um ídolo das crianças por sua força descomunal, um herói em luta permanente contra vilões, He-Man virou ícone entre os membros das comunidades LGBTQ, que viram paralelos entre He-Man e a vida secreta do príncipe Adam, o alter-ego do herói.

O designer de brinquedos Mark Taylor explicou que o design original de He-Man foi concebido a partir de esboços enquanto trabalhava para a Mattel, sendo inspirado por homens cro-magnon e vikings. A Mattel vendeu algo em torno de 70 milhões de bonecos da série Masters of the Universe quando foram lançados há mais de 40 anos.

O trabalho de Mark Taylor foi objeto de vários documentários. Num festival dedicado a He-Man, em 2015, ele declarou que, se fosse criar um personagem forte como o loiro He-Man nos dias de hoje, certamente criaria uma heroína em vez de um herói. “As mulheres são os heróis de nosso tempo”, justificou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

