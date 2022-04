Avalie o post

Manaus – Com 47 pontos exclusivos, nesta segunda-feira (4), para o atendimento do público a partir dos 12 anos de idade – mais quatro para o público de 5 a 11 anos – e um – o Centro de Convenções, o “sambódromo” – para todos os públicos, Manaus terá continuidade da campanha municipal de vacinação contra a Covid-19, apostando no avanço, principalmente, da terceira dose, disponível para os maiores de 18 anos e também para os adolescentes com alto grau de imunossupressão.

Os locais de atendimento estão distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade, sendo 10 na zona Norte, 11 na zona Sul, 13 na zona Leste e 14 na zona Oeste, com funcionamento das 9h às 16h, e oferta de primeiras e segundas doses e doses de reforço (terceira e quarta), para os públicos autorizados e nos intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde.

Nova campanha

Além da vacinação contra a Covid, a Semsa dá início nesta segunda-feira (4), à “Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza” (gripe) e o sarampo.

As doses contra a influenza serão destinadas a 17 públicos prioritários, conforme orientação do Ministério da Saúde e esta primeira etapa, que vai até 2 de maio, vai contemplar os trabalhadores de saúde e os idosos a partir de 60 anos.

Já a vacina contra o sarampo será oferecida inicialmente aos trabalhadores de saúde (também até 2 de maio) e posteriormente às crianças de seis meses a menores de 5 anos.

As vacinas da campanha estarão disponíveis em mais de 170 unidades de saúde da rede pública, na área urbana e rural. O atendimento será de segunda a sexta, das 8h às 16h nas unidades de horário regular. Nas unidades de horário ampliado, o atendimento começa às 8h e vai até as 20h ao longo da semana e no sábado vai das 8h às 12h.

