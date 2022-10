A capital do Amazonas está prestes a receber o 1º Congresso Amazon Estética e Cosmética, o maior da área realizado na cidade. A organização é da farmacêutica, esteta e comestóloga Natasha Mayer, que traz nomes como Tatiele Katzer (terapeuta capilar), Raquel Wolpe (Estética Íntima) e Guilherme Frota (Marketing Digital) para dois dias de palestras e networking.

O evento acontece nos dias 29 e 30 de outubro no Studio 5 Shopping e Convenções. Com uma programação que começa a partir das 8h e se estende até 18h, o Congresso vai proporcionar novas possibilidades para profissionais de estética e cosmética aumentarem seu leque de serviços.

Entre as novidades do evento estão o lançamento da fórmula exclusiva do Botox Tópico, procedimentos inovadores para tratamento corporal (como celulite, estrias, flacidez e cicatrizes), além de técnicas para se tornar um Terapeuta Capilar e de gestão de negócios aplicadas para cosmética, como Marketing Digital e precificação de serviços e produtos.

Para profissionais que trabalham com dermatologia, o Amazon Estética e Cosmética também trará fórmulas para rejuvenescimento e clareamento da área íntima feminina e todas as técnicas sobre peelings, a exemplo de manchas, olheiras e rugas.

A carga horária dos cursos varia entre duas e quatro horas de duração para cada técnica inovadora. Idealizadora do evento, Natasha afirma que a proposta é colocar Manaus no roteiro de grandes eventos de grande porte no país.

“Nossa proposta é subir o padrão de qualidade dos Congressos. Essas pessoas que estamos trazendo vão a Congressos Nacionais gigantes e é a primeira vez delas em Manaus”, enfatiza.

Além de palestrantes de fora, haverá presença de profissionais de Manaus, conhecidos do grande público. De acordo com Natasha, o objetivo é fazer um evento que se renove todos os anos.

“Esperamos passar a ter no calendário da cidade esse evento como referência”, finaliza. O investimento é de R$ 359,90 em cada dia de evento.

Mais informações e como adquirir os ingressos podem ser encontradas no WhatsApp pelo número (92) 99100-0633, no portal do evento (www.amazonesteticaecosmetica.com.br) ou no perfil no Instagram (@amazon.esteticaecosmetica).

