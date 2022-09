O homem que aparece em vídeo de circuito de vigilância batendo em um cachorro com uma ripa de madeira é militar do exército, segundo a própria mãe do suspeito.

A informação foi confirmada por ela em uma rua do Bairro Novo Israel, na zona Norte de Manaus, no momento do resgate do animal feito pela Polícia Militar e pela equipe do S.O.S PET, liderada pelo voluntário e protetor de animais, Amauri Gomes.

“Reforçamos de forma energética que independentemente de conflitos entre vizinhos, que podem ter provocado a denuncia, bater em animal, ferir, é crime de maus-tratos e isso nunca ficará impune”, disse o defensor.

As imagens, que chegaram com a denúncia, mostram o suposto militar de capacete de motocicleta saindo de uma casa com um pedaço de madeira nas mãos. Ele anda em direção ao um animal e lança a ripa.

As câmeras não capturam essa parte, mas é possível ver o cão chorando logo depois da agressão. O crime ocorreu no dia 6 de setembro, mas só agora a gravação veio à tona.

O caso foi registrado na Delegacia Especialista de Meio Ambiente, a Dema, que deve chamar o militar do exército – que não teve nome divulgado – para prestar esclarecimentos.

O cão foi levado para um abrigo e apesar do trauma, passa bem. Depois de avaliado em uma clínica veterinária, deve ser disponibilizado para adoção.

Denúncias podem ser feitas pelos canais da Polícia Militar e Civil no 190 ou 181. O protetor também disponibiliza um canal próprio de denúncias no 92 98176-4497. A identidade não é divulgada.

