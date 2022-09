Realizada nas primeiras horas deste domingo, 18, na estrada Manoel Urbano, a 3° Edição da corrida da TV Lar 2022 reuniu cerca de 1.700 participantes.

Como em todas as edições, o evento inaugura mais uma temporada em busca da qualidade de vida e bem estar, sob coordenação técnica da Endurance Sports, em incentivo das práticas de esportes e boa saúde.

Com largada às 6h30 e aberta ao público, a corrida do Grupo TV Lar contou com atletas de todas as idades: homens, mulheres, menores de 16 anos, pessoas que fazem uso de cadeiras de rodas e deficientes visuais, disputando percursos de 5km e 10km.

Para o grupo, a cultura do esporte necessita ser disseminada na sociedade devido o baixo impacto ambiental e alto impacto social. Antes mesmo da largada, todos esperavam aquecidos ao som da banda Official 80 e Tribo do Veras, o que tornou o evento ainda mais incentivador.

Segundo o presidente do Grupo TV Lar, Antônio Azevedo, a corrida foi mais um dos grandes eventos realizados pelo grupo e marca uma nova fase do esporte e na vida do povo manauara.

“Essa é a terceira edição da nossa corrida, e após pandemia, esse edição marca um novo tempo para todos nós, tanto no esporte quanto na vida do povo manauara. Nós do Grupo TV Lar ficamos muito felizes de poder fazer parte disso, tanto no lar quanto no esporte do nosso povo. Agora vamos comemorar”, disse.

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), também foi um dos participantes da corrida e agradeceu ao Grupo TV Lar por serem incentivadores do esporte.

“O esporte tem toda a minha admiração e eu só tenho a parabenizar o Grupo TV Lar por ser um incentivador do esporte ao povo manauara. A Prefeitura de Manaus dá todo a apoio a eventos como esse”, concluiu.

