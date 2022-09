A agenda cultural do Amazonas tem corrida ciclística, shows e festival de gastronomia para este domingo (18). Também espetáculo no Teatro Amazonas.

Flashback Sunshine’

O DJ Raidi Rebello apresenta o “Flashback Sunshine”, no domingo (18/9), das 10h às 18h, no Rio Negro Clube, em Manaus. Os ingressos online estão à venda no ingressofly.com.

Te Encontro na Barroso

O espaço cultural Casarão de Ideias, no Centro de Manaus, realiza a segunda edição “Te Encontro na Barroso – Sua Rua Cheia de Arte’, neste domingo (18), das 16h às 22h, na Rua Barroso, localizada na região central, Zona Sul. A programação é gratuita.

‘Amazonas Food Festival’

O “Amazonas Food Festival” continua com programação no estacionamento do edifício garagem do no Amazonas Shopping. No domingo (18), às 16h, tem a apresentação do cantor Ricardo Mendes e, às 18h30, do grupo Samba Aí Maninho.

‘Ciclo Sesc’

O Sesc Amazonas promove mais uma edição do evento esportivo “Ciclo Sesc”. Em Manaus, a atividade acontece no domingo (18), com largada em frente à Arena da Amazônia, às 17h. Ao final do percurso de 10km, os participantes terão uma programação especial com aula de ritmos, pista de skate, circuitos radicais e sorteio de brindes. Inscrições gratuitas no sesc-am.com.br.

Espetáculo ‘Vovó, a dona dos Candies’

O Teatro Amazonas recebe o espetáculo ‘Vovó, a dona dos Candies’, no domingo (18), às 19h. Os ingressos estão à venda no bilheteriadigital.com.

Show com James Rios

James Rios faz show acústico no Teatro Gebes Medeiros, situado no Centro de Manaus. Acompanhado apenas do violão, o cantor vai apresentar um show mais intimista, neste domingo (18), às 19h. O acesso é gratuito.

O post Confira os eventos da agenda cultural do AM para este domingo apareceu primeiro em Portal Você Online.