Um serralheiro de 35 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (14), por agredir o filho de 4 anos com uma palmatória em Itapiranga. A prisão ocorreu após a esposa ter filmado a agressão e postado o vídeo com um pedido de socorro.

De acordo com a Polícia Civil, a palmatória foi usada para bater nas mãos, nádegas e costas da criança.

"A mãe da criança filmou a cena hoje e postou nas redes sociais, para que alguém pudesse ajudar. O fato chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar e da Polícia Civil. A prisão foi realizada e ele deverá passar por audiência de custódia amanhã (15)", afirmou o delegado Aldiney Nogueira, titular do 38° DIP.

Ainda de acordo com a autoridade policial, o objeto utilizado para as agressões foi confeccionado pelo próprio autor do crime, com a finalidade específica de agredir os filhos.

"Os relatos apontam que além dessa criança de 4 anos, que já tinha sido agredida em outros momentos, os outros filhos do casal também eram agredidos, além da esposa. O casal possui quatro filhos".

Nogueira destacou que medidas protetivas estão sendo providenciadas.