O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, reuniu militantes e apoiadores na noite desta quarta-feira (31/8) em um ato de campanha na Zona Norte de Manaus. No palanque, estava o candidato à reeleição ao Senado, Omar Aziz (PSD), e o candidato ao governo Eduardo Braga (MDB).

No discurso, o candidato à Presidência comprometeu-se com a preservação da floresta e a geração de emprego e renda no estado do Amazonas. O candidato falou ainda sobre os investimentos feitos quando era presidente.

“Eu tenho consciência de que, quando fui presidente, os estados foram tratados como jamais haviam sido tratados em toda história. Duvido que um presidente tenha colocado tantos recursos. Não tem outra razão para que eu volte a ser Presidente da República, que eu possa fazer mais do que foi feito”, afirmou, destacando os investimentos em escolas e universidades federais, no projeto Minha Casa Minha Vida, entre outro.

Lula também destacou o seu trabalho contra a fome. “Eu tenho noção do que foi acabar com a fome nesse país reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Eu sei o que é uma mãe ficar em pé na beira do fogão e não ter feijão para colocar para o filho comer. Tive compromisso em garantir que cada pessoa no país tivesse o que almoçar e jantar. Sei da importância que é pra uma mãe ver seu filho indo para escola e conseguir por conta própria sustentar a família. Geramos empregos, aumentamos o salário em 74%”.

O ex-presidente também usou o discurso para atacar o seu principal adversário: Jair Bolsonaro (PL). "Quero provar que se tem um tenente expulso do exército não sabe tratar o povo com respeito, um metalúrgico sabe tratar. Não uso a palavra governar, uso a palavra cuidar. Tem que ter respeito pelas mulheres, povos originários, recuperar a dignidade. Queremos respeito e viver bem. O presidente veio para Manaus fazer motociata. Eu não vim fazer motociata, mas visitar os trabalhadores onde fazem as motos".

Lula pediu o apoio do povo para ser eleito, com a multiplicação de votos. “Venho aqui para dizer pra vocês que é possível consertamos esse país. É possível fazer universidades, escolas técnicas. Eu vim aqui para dizer que esse povo vai voltar a ter emprego, estudo. Esse povo vai voltar a trabalhar, a ter um salário digno e poder no fim de semana comer um churrasquinho e beber uma cervejinha. Eu quero ver a juventude sorrindo porque vai estudar e trabalhar”.

Omar Aziz

O candidato ao Senado, Omar Aziz, relembrou a luta durante a CPI da Covid-19, da qual foi presidiu os trabalhos de investigação. "Se hoje está todo mundo sem máscara, é porque se vacinaram para se proteger. Mas, para isso, 14 mil precisaram morrer no Amazonas e quase 700 mil morrerem no Brasil. Vamos continuar mudando essa história e depende de cada um", afirmou.

Eduardo Braga

O candidato ao governo do Amazonas, Eduardo Braga, relembrou a época em que ocupava a cadeira de governador e Lula era o presidente do país. "Quando o senhor era presidente ajudei com o trabalho e parceria. Vi o Brasil mudar de verdade. A fome foi vencida por políticas públicas. Governar é cuidar das pessoas. Foi isso que fizemos durante oito anos - eu, Omar e Lula. Naquela época, haviam 134 mil empregos, hoje são 100 mil empregos na Zona Franca. Toda vez que melhoramos um pouco, vem um decreto para tirar empregos e criar insegurança jurídica. Juntos, nós prorrogamos a Zona Franca!".

Agenda

Durante toda a quarta-feira, Lula cumpriu agenda em Manaus. Pela manhã, visitou a fábrica da Honda, no Polo Industrial. Na ocasião, ele defendeu a manutenção da Zona Franca.

Mais tarde, o candidato à Presidência se reuniu com lideranças indígenas e se comprometeu a fortalecer o Inpa e criar o Ministério dos Povos Originários.