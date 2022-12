Imagens Agência Brasil/Marcelo Camargo

Lula divulgou na manhã desta quinta-feira (22) 15 novos ministros que farão parte do governo federal a partir do dia 1° de janeiro. A nova gestão terá 37 ministérios, 14 a mais do que as 23 pastas da atual administração. Entre os novos nomes oficializados está Geraldo Alckmin, que acumulará as funções de vice-presidente e de ministro da Indústria e Comércio.

O novo governo vai recriar ministérios que existiam durante a gestão lulista, como as pastas da Cultura, dos Esportes, das Cidades e da Pesca. Outras pastas serão fragmentadas para cuidar de diferentes temas. Um exemplo é o atual ministério da Economia, que passa a ser dividido em Fazenda, Planejamento, Gestão e Inovação e Indústria e Comércio.

Além disso, haverá a criação de ministérios inéditos, como o dos Povos Originários, uma promessa de campanha de Lula. O Executivo também passa a ter um órgão específico para Portos e Aeroportos, que será desmembrado do atual Ministério da Infraestrutura.

Confira a lista dos ministros:

– Secretaria-Geral da República: Márcio Macêdo

– Relações Institucionais: Alexandre Padilha

– Advocacia-Geral da União (AGU): Jorge Messias (Bessias)

– Controladoria-Geral da União (CGU): Vinícius Carvalho

– Ciência e Tecnologia: Luciana Santos

– Indústria e Comércio: Geraldo Alckmin

– Desenvolvimento Social: Wellington Dias

– Gestão e Inovação: Esther Dweck

– Educação: Camilo Santana

– Igualdade Racial: Anielle Franco

– Portos e Aeroportos: Márcio França

– Trabalho e Emprego: Luiz Marinho

– Saúde: Nísia Trindade

– Mulheres: Cida Gonçalves

– Direitos Humanos: Silvio Almeida

Os seguintes nomes já tinham sido confirmados:

– Casa Civil: Rui Costa

– Justiça e Segurança Pública: Flávio Dino

– Defesa: José Múcio Monteiro

– Fazenda: Fernando Haddad

– Relações Exteriores: Mauro Vieira

– Cultura: Margareth Menezes

