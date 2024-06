No dia 19 de junho, a partir das 20h, no Teatro Amazonas, o jazz vai ecoar na Amazônia, com o show de lançamento de um dos maiores festivais do gênero na América Latina: o Amazonas Green Jazz Festival. A atração será a Amazonas Band que, sob a regência de Rui Carvalho, fará um show especial para apresentar as novidades do festival neste ano.

O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A faixa etária para participar do show é a partir de 8 anos e a entrada gratuita é por ordem de chegada.

“O Amazonas Green Jazz Festival é conhecido mundialmente por sua diversidade cultural e pelo intercâmbio musical que proporciona entre os artistas do Brasil e do exterior. Além disso, é um evento que movimenta o turismo cultural em nosso estado, fortalecendo a economia local”, comenta o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

O show terá um repertório emblemático inspirado na diversidade da herança cultural das Américas, que será o tema oficial do Amazonas Green Jazz Festival de 2024. Artistas, programação e outros detalhes do festival serão apresentados nesta noite.

“A nossa apresentação, do dia 19 de junho, será muito especial e emblemática para o evento promovido pelo Governo do Amazonas. Faremos um show com um repertório forte para quem gosta do jazz. Um repertório em sintonia com o festival de jazz deste ano, que está confirmado para julho, trazendo para o Amazonas grandes artistas locais, nacionais e internacionais”, declara o regente Rui Carvalho, que também é diretor artístico do festival.

A Amazonas Band apresentará um repertório com “Take the A Train”, do compositor, arranjador e pianista americano, Billy Strayhorn, com arranjo do multi-instrumentista Don Sebesky; “Guataca City”, do famoso saxofonista e clarinetista cubano Paquito D’Rivera, com arranjo de Rui Carvalho; “Blue Flame”, de Woody Herman; “Wyrgly”, da compositora americana Maria Schneider; “Favela”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, com arranjo de Rui Carvalho; e “In the 80’s”, do icônico Bob Mintzer. Para mais informações, acesse o Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).