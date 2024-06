A seca do Amazonas em 2024 será mais severa que a de 2023.

O alerta para o período de estiagem já acendeu a luz amarela, resta saber se o Estado está preparado para não acontecer o que aconteceu no ano passado, quando a estiagem na região deixou 15 municípios em situação de emergência. No momento mais dramático da seca, em 2023, a Defesa Civil concluiu que cerca de quinhentas mil pessoas foram atingidas pelos efeitos da estiagem. O gatilho de que vem seca braba por aí é que os rios Negro, Solimões e Amazonas já sinalizaram que terão uma cheia menos intensa neste ano. Isso quer dizer quer as bacias estão com níveis bem abaixo do que é considerado normal para os rios. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (SGB) esse cenário é resultado da seca severa que afetou a região em 2023 e das chuvas abaixo da média, que têm dificultado a recuperação dos rios. E isso, claro, aponta mais uma vez para uma estiagem severa, que deverá ser bem mais intensa que a do ano passado.

Não é por falta de aviso

Enquanto muitos não dão bola para os sinais de alerta da mãe natureza, a Defesa Civil do Amazonas vem tentando evitar as consequências drásticas da seca de 2023.

Esta semana o órgão emitiu um alerta para que pessoas em área de risco armazenem água potável e estoquem alimentos.

Prazo está acabando

A coisa é mais séria do se pensa.

De acordo com os especialistas em mudanças climáticas, a humanidade tem apenas três anos para frear as emissões de poluentes do efeito estufa e impedir consequências irreversíveis ao planeta desencadeadas pelo aquecimento global.

*

A data-limite faz parte da terceira e última parte do relatório produzido por especialistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) — um documento divulgado esta semana.

Bolsonaro furtou joias

Deu ruim pro imbrochável: a Polícia Federal (PF) vai concluir nos próximos dias os relatório final do inquérito das joias, trazendo provas contundentes que demonstram que o Jair Bolsonaro (PL) tinha pleno conhecimento da operação ilegal de venda e recompra de joias nos Estados Unidos.

*

A informação é da jornalista , informa Bela Megale, do jornal O Globo. Bolsonaro não só foi informado sobre as transações, mas também deu aval para a execução de parte delas.

Provas

Durante as últimas diligências realizadas em maio nos Estados Unidos, a PF obteve imagens inéditas e conduziu entrevistas que confirmam os detalhes da operação.

As evidências coletadas foram suficientes para incluir no relatório final que será entregue à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Auxilio Permanente

Pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade (UB) vem percorrendo ops bairros onde tem anunciado três compromissos assumidos desde já.

Mas avisa que “não são propostas, são compromissos”.

Entre esses “compromisso” está o Auxílio Municipal Permanente.

— Se Deus e o povo permitirem, assim que chegarmos à Prefeitura, vamos encaminhar para a Câmara Municipal uma lei criando o Auxílio Municipal Permanente –, garantiu o deputado.

Alfinetada

No discurso de campanha, sobrou para o prefeito David Almeida (Avante), em quem Roberto Cidade deu mais uma cutucada.

— O prefeito que está aí teve a insensatez de retirar esse auxílio ainda na pandemia. Nós iremos ativá-lo para 50 mil famílias de Manaus –, afirmou.

Os outros dois

Os outros dois compromissos apresentados pelo pré-candidato do governador Wilson Lima são com a ampliação e melhoria da segurança, por meio da Guardar Municipal armada; e da saúde, com a implementação de 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Uma feira no caminho

O prefeito David Almeida (Avante) tem que rever algumas pendências em sua administração, que poderão ser alvo de críticas por parte de seus adversários no Programa Eleitoral.

*

Uma delas é a Feira de Santo Antônio, que virou cinzas em um incêndio e prefeito anunciou sua reconstrução e não cumpriu.

Malhado na Câmara

Por conta disso, David vem sendo malhado diariamente pela oposição nas sessões da Câmara Municipal;

E, como diante dos fatos não há argumentos, sua base de apoio não pode falar nada, muito menos defender o prefeito.

Feirantes no abandono

O pior de tudo é que o auxilio emergencial aos feirantes, que vinha sendo dado pela Prefeitura, foi suspenso e os comerciantes, impossibilitados de trabalhar há meses, estão enfrentando sérias necessidades.

Parque dos Bilhares violado

E por falar em Câmara Municipal, os vereadores também detonaram, no dia do meio ambiente, a obra de construção de um prédio público em pleno Parque dos Bilhares.

Crime ambiental

Para alguns deles, o crime ambiental já foi cometido pela Prefeitura e “nem com a autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas) isso poderia acontecer”.

*

Aliás, o prédio que está sendo erguido no espaço histórico da Manaus é da própria Semmas, órgão que deveria atuar para impedir a agressão.

O sucessor

Prefeito de Araraquara em seu segundo mandato, Edinho Silva (PT) é o favorito do presidente Lula para presidir o PT a partir de 2025.

Ele também é citado para assumir a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência.

Alvo da Lava Jato

Edinho, que também ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação durante o governo de Dilma Rousseff, foi alvo de investigação na Lava Jato de Sérgio Moro.

*

O inquérito, que tramitava desde 2015, foi arquivado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), nesta segunda-feira (3).

Correndo do pau

O Supremo Tribunal Federal (STF) tenta há seis meses, sem sucesso, intimar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para responder a uma queixa-crime por ter comparado o que chamou de “professores doutrinadores” a traficantes de drogas em julho do ano passado.

Entenda a tetra

Em evento pró-armas em julho de 2023, Eduardo disse que “não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime”.

— E talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo o tipo de relação –, atacou o imbrochável Jr.

Deputada põe pra cima

Diante disso, a deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP), que denunciou o nº 2, pediu ao ministro Nunes Marques, do STF, que faça a citação por hora certa, determinando um horário para que o parlamentar receba a notificação judicial.

“AMAZÔNIA SUA LINDA!” – Jornalista inglês Dom Philips, assassinado no Vale do Javari, vira nome de instituto

Alessandra Sampaio: viúva de Dom Philips inaugura instituto

“Amazônia Sua Linda!”, frase usada pelo jornalista inglês Dom Philips em sua última postagem nas redes sociais antes de ser assassinado no Vale do Javari, em 5 de junho 2022, é o nome do primeiro projeto de um instituto criado em sua homenagem por sua viúva, Alessandra Sampaio, ao lado de amigos e apoiadores.

O projeto Amazônia Sua Linda será um ambiente digital onde a população local terá espaço para registrar as suas vivências no território, apresentando suas realidades, histórias e raízes. Philips, que morava no Brasil e colaborava jornais internacionais como o The Guardian e o Washington Post, estava escrevendo um livro sobre a Amazônia quando morreu junto com o indigenista Bruno Pereira, um crime que chocou o mundo e chamou a atenção para os riscos do jornalismo ambiental.

*

Ao inaugurar o Instituto neste domingo, às vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente – celebrado nesta terça-feira (5) –, Alessandra disse que o objetivo é usar a educação como ferramenta principal para inspirar o interesse da população sobre a importância da proteção da floresta amazônica e os povos que a habitam.

ORGULHO

Starliner da Boeing foi lançada com sucesso e está a caminho da Estação Espacial Internacional

Após vários adiamentos, chegou o tão esperado dia da espaçonave Starliner, da Boeing, realizar seu primeiro voo espacial tripulado. Nesta quarta (5), a NASA e a Boeing lançou a missão CFT, levando os astronautas Butch Wilmore e Sunita Williams à Estação Espacial Internacional (ISS).

A Starliner foi lançada pelo foguete Atlas V, da United Launch Alliance. O veículo deve deixar a plataforma da Estação da Força Espacial em Cabo Canaveral, na Flórida, às 11h52 no horário de Brasília. Wilmore vai ser o comandante, enquanto Williams vai servir como piloto.

VERGONHA

A briga entre Luana Piovani e Neymar ganhou um novo capítulo. Na semana passada, a atriz criticou o camisa 10 da seleção brasileira por causa da PEC das Praias. Na manhã desta quarta-feira, 5, Luana Piovani voltou a detonar Neymar, mas, agora, ela citou o caso Robinho. Nos Stories do Instagram, a famosa compartilhou uma matéria do UOL, escrita pelo colunista Diego Garcia, que informa que Fabio Galan, amigo de Robinho, envolvido no caso de estupro, estaria trabalhando no Instituto Neymar Jr.

— Que lindo! O ignóbil e sua corja de bandidos –, disparou Piovani.

Sem ser julgado, justamente por não ter sido encontrado pela Justiça italiana, Fabio Galan é um dos acusados de estar envolvido no caso de estupro que levou Robinho à prisão. O crime aconteceu na Itália, em 21 de janeiro de 2013, mas ainda tem ganhado as manchetes mundiais.

OUTRAS PALAVRAS