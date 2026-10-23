A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 709 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta sexta–feira (23), das 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelipe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

VAGAS NOVAS – 91

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria; aplicar revestimentos e contrapisos, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar atendimentos, prospecções e negociações diretamente visitando clientes fora da empresa, em campo.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar carga e descarga de pallets e madeiras; movimentar e organizar materiais; apoiar nas atividades de produção.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação D (com EAR), ter experiência comprovada como motorista de entregas ou transporte de cargas e possuir documentação completa;

Atividades – realizar o transporte e a entrega de mercadorias; conferir notas fiscais e mercadorias; zelar pela integridade da carga; cumprir rotas com segurança e pontualidade.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Conferente de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento básico de notas fiscais e controle de estoque e possuir documentação completa;

Atividades – conferir mercadorias no recebimento e expedição; conferir quantidades, códigos e condições dos materiais; comparar produtos com notas fiscais e pedidos; identificar e registrar divergências; auxiliar na organização e armazenamento; realizar contagens; apoiar inventários.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Líder de Estoque (Supervisor de Almoxarifado)

Escolaridade – ensino superior completo em logística;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento básico de notas fiscais e controle de estoque e possuir documentação completa;

Atividades – liderar e acompanhar a equipe de estoque; controlar entrada, saída e movimentação de materiais; acompanhar inventários e realizar conferências; garantir a organização; identificar os materiais armazenados; apoiar a gestão operacional e o desenvolvimento da equipe.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Estágio Administrativo

Escolaridade – cursando ensino superior em Administração, Gestão de RH, Marketing ou áreas afins;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter domínio do pacote Office, ter habilidade para redação e organização de documentos e possuir documentação completa;

Atividades – apoiar às rotinas administrativas; elaborar e organizar documentos; atender e dar suporte às demandas internas; atualizar controles e planilhas; apoiar as atividades dos setores administrativos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Frigorífico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – apoiar em Loja com foco em entrada em câmaras frias; receber, organizar e manipular carnes, aves (como o frango/poio) e embutidos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação A (válida para motocicletas) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar documentos, mercadorias, alimentos e encomendas de um lugar para o outro usando uma motocicleta; manter os itens protegidos e intactos durante todo o trajeto.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – preparar e colocar matérias-primas nas linhas de montagem ou máquinas; auxiliar no manuseio de equipamentos e ferramentas industriais; manter o local de trabalho, as máquinas e os utensílios limpos e seguros.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no transporte rodoviário e na logística; preparar viagens; carregar e descarregar; conferir notas fiscais, fixar cargas; entregar encomendas.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Produção – Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – produção de pães.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – recepcionar, orientar, dar suporte ao público.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dar suporte direto ao chef e aos cozinheiros no dia a dia de um estabelecimento gastronômico.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Fiscal de Prevenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – proteger o patrimônio de estabelecimentos comerciais (como supermercados, atacados e lojas de varejo); reduzir prejuízos financeiros causados por furtos, avarias, desperdícios e erros operacionais.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

6 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – arrumar e destruir produtos em área de vendas; captar clientes de cartão (atendimento); atendimento ao cliente; fiscalização de loja.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disposição para trabalho operacional, disponibilidade para atuar em cozinha industrial, residir nos bairros Colônia Oliveira Machado, Morro da Liberdade Betânia ou Educandos e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a limpeza e higienização da cozinha, pisos, paredes, bancadas e equipamentos; recolher resíduos; lavar utensílios; auxiliar na organização do ambiente, seguindo as normas de higiene e segurança alimentar.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em alvenaria, reboco, contrapiso e assentamento de revestimentos e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de alvenaria; construir e reparar paredes; realizar reboco, contrapiso, assentamento de pisos e revestimentos; preparar superfícies; utilizar ferramentas e materiais de construção.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter informática básica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – controlar o acesso de pessoas e veículos; zelar pela segurança e organização de edifícios, condomínios, empresas ou órgãos públicos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação B e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – mapear potenciais clientes; cumprir rotas e agendas de visitas presenciais em uma praça determinada; mostrar produtos, catálogos ou o funcionamento de serviços diretamente ao cliente; negociar preços, descontos, prazos e condições de pagamento dentro das regras da empresa.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NO COMÉRCIO – 144

2 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com produção de alimentos e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar a produção e preparar massas de pão; fazer pães, bolachas e biscoitos e fabricar de acordo com as fichas técnicas do setor, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Cozinheiro (a)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – organizar e supervisionar serviços de cozinha em hotéis, restaurantes, hospitais, residências e outros locais de refeições, planejando cardápios e elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa com comprovação;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento ao cliente; desossa e preparação de carnes; cortes técnicos e padronização; preparação e abastecimento para exposição; apoio ao estoque, armazenamento e controle de validade.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Chapeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa com comprovação;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar lanches quentes e frios, salgados, porções e refeições rápidas; controla a temperatura da chapa e dos equipamentos de cocção; organizar o local de trabalho e realizar o mise en place (separação prévia de ingredientes); higienizar e organizar utensílios, equipamentos e o ambiente de trabalho; controla e armazena insumos e estoques de produtos alimentícios

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em limpeza e corte de pescados, disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar limpeza, corte e preparo de peixes em geral; organizar e abastecer a banca de pescados; verificar qualidade, conservação e validade dos produtos; garantir higiene, limpeza e organização do setor; atender clientes e realizar cortes conforme solicitação; apoiar no controle de perdas e armazenamento.

Disponível até 08/09/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento ao cliente; desossa e preparação de carnes; cortes técnicos e padronização; preparação e abastecimento para exposição; apoio ao estoque, armazenamento e controle de validade.

Disponível até 08/09/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Conferente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir e armazenar mercadorias, verificar validade dos produtos, registrar movimentações no sistema, elaborar relatórios, controle e acuracidade de estoque, demais atividades correlatas à função.

Disponível até 08/09/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar os clientes a localizar produtos, esclarecer dúvidas e lidar com trocas; abastecer gôndolas e manter o espaço limpo e atrativo; verificar datas de validade, evitar perdas e fazer o rodízio de produtos (o mais antigo vai para a frente); registrar itens, processar pagamentos e fechar o caixa.

Disponível até 08/09/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação E, e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas, verificar documentação de veículos e de cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação D e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas, verificar documentação de veículos e de cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Empacotador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir no bairro Cidade de Deus e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir furgões, peruas, kombis ou utilitários para o transporte de cargas, encomendas, pequenos grupos de passageiros ou materiais; conferir as condições do veículo antes de sair (óleo, pneus, combustível) e planejar rotas e calcular tempo de entrega.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Cidade Nova, Redenção, Novo Israel, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, Tarumã, Monte das Oliveiras ou Nova Cidade e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar os operadores de máquinas na linha de produção como abastecimento de bobina nas gaiolas e outras atividades relacionadas a função.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir no bairro Nossa Senhora das graças, ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – apoiar a equipe gastronômica no pré-preparo, higienização e organização do ambiente de trabalho para que o serviço flua sem atrasos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Técnico de Retirada de Equipamentos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação A e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejamento das retiradas, conhecer bairros em Manaus; conferir a ordem de serviço e confirmar os dados do cliente e dos equipamentos a serem recolhidos; organizar os materiais necessários para a execução do serviço; visita técnica ao cliente; comparecer ao endereço informado dentro do prazo estabelecido; identificar-se ao cliente e explicar o procedimento de retirada; comprometimento com as atividades e horários acordados.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar, regular e operar máquinas-ferramenta que usinam peças de metal e compósitos e controlam os parâmetros e a qualidade das peças usinadas; aplicar procedimentos de segurança às tarefas realizadas; planejar sequências de operações; executar cálculos técnicos; implementar ações de preservação do meio ambiente; preparar ou operar as máquinas-ferramenta.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

15 vagas – Copeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – lavar, secar e guardar louças, talheres, copos e panelas; limpar e manter organizada a copa, as pias e as bancadas de trabalho; abastecer a cozinha e o salão com utensílios limpos, insumos e descartáveis; fazer cafés, chás, sucos, lanches rápidos e montar bandejas.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar e fixar mercadorias e cargas em caminhões e outras instalações; entregar e coletar encomendas; manusear cargas especiais; reparar embalagens danificadas; controlar a qualidade dos serviços prestados; operar equipamentos de carga e descarga, quando habilitado e autorizado; realizar atividades de limpeza e conservação de armazéns; manter comunicação com a equipe, transmitindo e recebendo informações relacionadas ao transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conferir, receber e armazenar produtos e materiais no depósito, organizando os itens para facilitar a movimentação, a localização e o controle do estoque; auxiliar na separação, organização e movimentação de mercadorias, mantendo o ambiente de trabalho limpo e organizado.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – armazenar produtos; organizar o estoque; controlar nível de estoque e validade; realizar inventários; separar materiais para produção ou expedição; preencher planilhas e sistemas de controle.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Montador de Pneus – Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com pneus de caminhão, ônibus ou máquinas e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de montagem, desmontagem, calibragem, balanceamento e reparos em pneus de veículos leves e pesados, seguindo normas de segurança e procedimentos técnicos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir, armazenar, organizar e controlar mercadorias, materiais e produtos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – sanar dúvidas sobre preços, características e localização de itens; registrar produtos; receber pagamentos; emitir cupons fiscais; fazer a manutenção da limpeza e ordem na área de vendas para atrair e atender bem os clientes.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – varrer, lavar e desinfetar superfícies; recolher e descartar o lixo; repor materiais de higiene, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Agip, Fiscal de Loja e Monitoramento de CFTV e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – zelar pela segurança do patrimônio e prevenir perdas em estabelecimentos comerciais, como supermercados e lojas de varejo.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – cuidar do suporte diário, da organização e do bom funcionamento de um estabelecimento comercial.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – organizar, movimentar e controlar a entrada e a saída de mercadorias em armazéns, estoques e centros de distribuição.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – movimentar, carregar, descarregar e organizar mercadorias e materiais utilizando veículos de carga conhecidos como empilhadeiras.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – dar suporte direto aos cozinheiros e ao chef, garantindo que o pré-preparo, a organização e a limpeza do ambiente funcionem perfeitamente.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – preparar lanches, carnes, grelhados e porções utilizando uma chapa aquecida

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – garantir a limpeza, a conservação e o bom funcionamento de empresas, condomínios, escolas e outros estabelecimentos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – preparar, temperar e finalizar pratos em cozinhas profissionais seguindo receitas ou orientações de um chefe.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – receber, orientar e prestar suporte direto aos clientes ou usuários de uma empresa, funcionando como o principal elo de comunicação entre o público e o negócio.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – preparar, criar e decorar bolos, doces, tortas, biscoitos e outras sobremesas.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NA INDÚSTRIA – 174

1 vaga – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho, Puraquequara, Distrito Industrial II, Jorge Teixeira, São José, Coroado, Tancredo Neves, Zumbi, Novo Aleixo, Grande Vitória, Armando Mendes e possuir documentação completa;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em depósito; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas de materiais e produto acabado; Fazer a distribuição dos produtos e materiais a serem expedidos; Realizar a expedição de materiais e produtos; empacotar e desempacotar materiais e insumos; organizar o depósito para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar; Participar do processo de emissão de nota fiscal.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com montagem e balanceamento de pneus e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montagem e desmontagem de pneus, consertos de câmara de ar; rodízio de pneus, inspeção de pneus da frota, fazer calibragem e controlar a pressão dos pneus, marcação de números de fogo, disponibilidade de prestar atendimento emergencial para clientes.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Lavador Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – efetuar a lavagem de veículos automotores em geral, em local apropriado e destinado à lavagem de veículos; realizar a limpeza externa e interna do veículo, por meio de água e outros produtos autorizados e adequados; ser responsável pelas peças e objetos comprovadamente deixados no interior dos veículos; realizar o uso racional de água e descartar corretamente resíduos conforme as normas de segurança e meio ambiente.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico Eletromecânico

Escolaridade – ensino técnico completo em Elétrica, Mecânica ou Eletrotécnico

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar, manter e reparar máquinas e equipamentos que unem sistemas elétricos e mecânicos; Faz inspeções periódicas, limpeza e lubrificação para evitar que as máquinas quebrem; Monta novos maquinários e liga sistemas de energia, comandos elétricos e painéis, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho, Puraquequara, Distrito Industrial II, Jorge Teixeira, São José, Coroado, Tancredo Neves, Zumbi, Novo Aleixo, Grande Vitória e Armando Mendes e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – apoiar nas atividades de retrabalho em produtos não conformes; apoiar o operador nas atividades de inventário interno de produtos e matéria prima; efetuar a limpeza geral da área, bem como de equipamentos e dispositivos de filtro de ar e de água nos equipamentos, conforme folha de instrução; efetuar a movimentação de bobinas para pesagem do produto; efetuar a identificação de bobinas com etiquetas adesivas, mostrando peso do produto; participar da montagem/embalagem e preparação de máquinas e equipamentos de produção; participar do processo de inspeção visual da matéria prima e produto acabado; auxiliar o operador na preparação de equipamentos para liberação de produção; realizar abastecimento da máquina extrusora; auxiliar na carga e descarga de materiais e produto acabado e limpeza geral da área de trabalho, máquinas, equipamentos e pisos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na construção civil; escavar valas; transportar e/ou misturar materiais; arrumar e limpar obras; montar e desmontar armações; observar normas, para auxiliar em construção, reforma, estradas, pontes, entre outros.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar, operar e monitorar máquinas e equipamentos no chão de fábrica; garantir que o processo de fabricação ocorra de forma segura, eficiente e dentro dos padrões de qualidade.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Ajudante Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento básico no uso de ferramentas manuais e instrumentos de medição, ter disponibilidade para atividades de movimentação e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na movimentação e organização de materiais e equipamentos, nas medições e na montagem e instalação da linha de produção, sob supervisão.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Auxiliar de Expedição (Carga e Descarga)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com entregas nos portos e lojas de Manaus, ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – separar e conferir produtos com base em notas fiscais e pedidos de clientes; embalar e etiquetar volumes, conferindo quantidades, marcas e eventuais avarias; movimentar cargas na área de expedição usando paleteiras ou equipamentos similares; acompanhar o carregamento de veículos de transporte; organizar o espaço de saída; registrar entradas e saídas de itens em sistemas informatizados de controle de estoque.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – identificar matérias-primas, embalagens ou materiais com defeitos, separando-os e os repondo, para continuidade da produção; introduzir, em sistemas computacionais de gestão de linhas de produção, informações sobre a quantidade de itens no posto de trabalho; encaminhar os itens não-conformes, mas que podem ser reciclados, para o setor responsável pelo reaproveitamento; solicitar, em sistema informatizado, baixa e reposição dos demais itens; organizar e manter limpa a área de trabalho, acondicionando materiais; recolher e fazer descarte de resíduos, seguindo procedimentos da empresa.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência prática com montagem e instalação, ter conhecimento em instalação de forro PVC, ter conhecimento em MDF e montagem de estruturas, ter conhecimento em metalon, facilidade para interpretar medidas, desenhos e orientações de montagem, ter habilidade para utilização de ferramentas manuais e elétricas, ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar montagem e instalação de painéis expositores, mostruários e estruturas para lojas; executar instalação de forro em PVC, realizando cortes, ajustes, nivelamento e acabamento; trabalhar com MDF, realizando cortes, montagem, ajustes e instalação de peças; trabalhar com metalon, realizando pequenas montagens, cortes e ajustes de estruturas metálicas; realizar medições, marcações, cortes, encaixes e fixação de materiais; executar acabamento e ajustes nas estruturas instaladas; zelar pelas ferramentas, equipamentos e materiais utilizados; manter o ambiente de trabalho organizado e cumprir as normas de segurança.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em indústria, ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – inspecionar o recebimento de materiais e matérias-primas; verificar padrões visuais, físicos e dimensionais; liberar ou rejeitar produtos e serviços; registrar dados de não-conformidade e informar os setores responsáveis; seguir normas de segurança do trabalho e controle de qualidade.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Separador de Resíduos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – separar resíduos como papelão, isopor, plástico; quebrar caixas e outras.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

100 vagas – Auxiliar de Produção – Eletroeletrônico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter TBO, ter NR 12 (atualizada) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NO SERVIÇO – 290

5 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros Grande Vitória, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Santa Inês ou proximidades, possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar produtos em veículos de transporte, como caminhões e vans, garantir a segurança e integridade dos produtos, auxiliar na organização do estoque, separação, conferência (notas fiscais) e expedição de itens, manter a ordem no armazém ou depósito.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Técnico de Telefonia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação B e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – verificar equipamentos de telecomunicações; fazer teste de rotina; identificar e corrigir falhas no sistema de telecomunicações; instalação de internet fibra óptica; configuração de roteadores e antenas da empresa de telefonia claro.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico e Instalador de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação A ou AB, ter experiência na condução de veículos e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar rota de moto ou carro, exercer atividades de deslocamento de purificadores de água, trocar refil e instalar purificadores de água.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Motorista de Caminhão Toco

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação D, curso de MOPP e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportam, coletam e entregam cargas em gera, guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico, movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Revisor de linha de montagem – SMD

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO, leitura de componentes, experiência em indústria de eletrônicos e possuir documentação completa;

Atividades – inspecionar a qualidade e a montagem de placas de circuito impresso; analisar se há componentes mal posicionados, invertidos, danificados ou ausentes; identificar defeitos como solda fria, pontes de solda ou falta de estanho; preencher relatórios de qualidade e encaminhar as placas defeituosas para retrabalho.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Revisor de Solda – SMD

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO, Leitura de Componentes, experiência em Indústria de Eletrônicos e possuir documentação completa;

Atividades – examinar cordões de solda, componentes e união de peças à procura de defeitos como porosidade, trincas, respingos excessivos, falta de fusão ou solda fria; conferir se o trabalho atende rigorosamente às folhas de instruções de montagem, desenhos técnicos, ordens de produção ou normas da qualidade; Realizar pequenos reparos ou correções no ponto de solda utilizando ferros de solda ou estações adequadas quando o processo permitir ajuste imediato.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Revisor de Componentes Eletrônicos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO, Leitura de Componentes, experiência em Indústria de Eletrônicos e possuir documentação completa;

Atividades – identificar, registrar e reportar falhas ou não conformidades de fabricação; segregar e identificar materiais rejeitados conforme os padrões de qualidade da empresa; organizar e manter o posto de trabalho limpo e abastecido.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Monitor de Processo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO; leitura de componentes; experiência comprovada em Indústria de Eletrônicos e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – coordenar as atividades diárias no chão de fábrica, gerenciando a equipe de operadores, controlar os prazos e garantir que a qualidade dos produtos seja mantida com eficiência e sem desperdícios.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Máquina de Solda

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência comprovada em indústria de eletrônicos e possuir documentação completa;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas por processos de fusão ou pressão; preparar e regular equipamentos, fontes de energia, gases e materiais de adição; controlar processos de soldagem manuais, mecanizados ou automáticos; seguir normas de segurança do trabalho e controle de qualidade.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Máquina SMD

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência comprovada em indústria de eletrônicos e possuir documentação completa;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas por processos de fusão ou pressão; preparar e regular equipamentos, fontes de energia, gases e materiais de adição; controlar processos de soldagem manuais, mecanizados ou automáticos; seguir normas de segurança do trabalho e controle de qualidade.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO; leitura de componentes; ter experiência comprovada em indústria de eletrônicos e possuir documentação completa;

Atividades – apoiar a fiscalização e a padronização de processos, garantir que produtos e serviços estejam em conformidade com as normas; inspecionar materiais, preencher relatórios, identificar falhas (não conformidades) e acompanhar ações corretivas.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Testador (placas eletrônicas)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO; leitura de componentes; ter experiência comprovada em indústria de eletrônicos e possuir documentação completa;

Atividades – testar, ligar, operar gabaritos de teste (jigs) e verificar o funcionamento de placas de circuito impresso e produtos acabados; inspecionar se há defeitos visuais, falhas de solda ou componentes danificados; tomar nota de índices de qualidade, aprovações e rejeições em relatórios de produção.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Reparos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO; leitura de componentes; ter experiência comprovada em indústria de eletrônicos e possuir documentação completa;

Atividades – identificar a origem de falhas em componentes eletrônicos, mecânicos ou eletrodomésticos; realizar trocas de peças, soldas, retrabalhos e ajustes técnicos; testar o funcionamento do produto reparado para assegurar a qualidade e a segurança; preencher relatórios de controle de qualidade, perdas e quantidade de itens consertados.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Motorista D

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação D, ter prática em direção de caminhões e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir veículos de carga de médio e grande porte, realizar entregas e coletas, zelar pela segurança dos produtos transportados.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR-11 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o carregamento e descarregamento de caminhões, carretas e contenedores, além de transportar materiais entre o almoxarifado, o estoque e as linhas de produção; Organizar produtos em porta-paletes (racks), pilhas ou blocos, respeitando os limites de peso, altura e a simbologia das embalagens; verificar notas fiscais, volumes, pesos, códigos SKU e endereçamento no sistema ou coletor de dados durante a armazenagem.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Ajudante de Movimentação de Cargas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar os produtos do veículo, organizando e acomodando a carga de forma correta e segura para evitar avarias; verificar notas fiscais, quantidade de volumes e dados dos clientes antes e durante as entregas; ajudar na orientação de rotas, endereços e manobras do veículo em locais difíceis ou apertados.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em técnicas de preparo de carnes, atendimento ao cliente, higiene e manipulação de alimentos e possuir documentação completa;

Atividades – separar e selecionar os cortes de carne conforme o pedido e a demanda; preparar e temperar as carnes de acordo com os padrões da casa; manter a churrasqueira e os equipamentos limpos e em perfeito funcionamento; controlar o tempo de cozimento para garantir a suculência e o sabor ideal; atender os clientes com cortesia, fornecendo informações e sugestões sobre os pratos; garantir a higiene e segurança alimentar durante todo o processo; trabalhar em colaboração com a equipe de cozinha para manter a eficiência do serviço. realizar atividade correlatas a função.

Disponível até 17/09/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Monitora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com recreação, educação infantil ou atendimento ao público infantil e possuir documentação completa;

Atividades – receber e acolher as crianças e seus responsáveis; organizar e supervisionar as atividades lúdicas, jogos e brinquedos; zelar pela segurança física e emocional das crianças. estimular o convívio social, a criatividade e o respeito mútuo entre as crianças; orientar sobre o uso correto dos brinquedos e materiais disponíveis; manter a brinquedoteca limpa, organizada e atrativa; comunicar aos responsáveis qualquer ocorrência ou comportamento fora do comum; auxiliar em eventos e atividades especiais no espaço infantil.

Disponível até 02/10/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Cumim

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento de utensílios de restaurante, noções básicas de atendimento e serviço à mesa e possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar na montagem e desmontagem das mesas, conforme o padrão da casa; transportar utensílios (pratos, copos, talheres) entre copa/cozinha e salão; apoiar no serviço de alimentos e bebidas aos clientes, quando solicitado; retirar pratos e utensílios usados das mesas de forma discreta e eficiente; repor itens básicos nas mesas (guardanapos, temperos, etc.); auxiliar na higienização e organização das áreas de apoio do salão; cumprir normas de higiene, segurança alimentar e apresentação pessoal; atuar em equipe, mantendo postura respeitosa e colaborativa.

Disponível até 02/10/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento de utensílios de restaurante, noções básicas de atendimento e serviço à mesa e possuir documentação completa;

Atividades – atendimento direto aos clientes e a organização do salão em restaurantes, bares ou eventos.

Disponível até 02/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento sobre normas de segurança alimentar e boas práticas de higiene e possuir documentação completa;

Atividades – realizar e auxiliar no preparo de pratos da cozinha quente e fria, conforme orientação da equipe; executar cortes e porcionamentos de carnes, frutas, legumes e outros insumos; realizar produção de salgados, doces e pães, acompanhamentos e preparações em geral; ajudar o churrasqueiro nas demandas de grelhados e organização da estação de carnes; operar o forno charbroil sempre que necessário, seguindo os padrões da casa; lavar louças, utensílios e equipamentos durante todo o processo; manter o ambiente de trabalho limpo e organizado de forma contínua; armazenar os alimentos de maneira adequada, conforme normas de segurança alimentar, etiquetas e válidas; apoiar os cozinheiros e demais profissionais em todas as demandas da operação; cuidar da conservação dos utensílios, equipamentos e estrutura da cozinha; seguir rigorosamente os procedimentos de higiene, segurança e boas práticas de manipulação de alimentos.

Disponível até 02/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento sobre normas de segurança alimentar e boas práticas de higiene e possuir documentação completa;

Atividades – planejar a produção e preparam massas de pão, doces e similares; fazem pães, bolachas e biscoitos e fabricam de acordo com as fichas técnicas do setor; produzem, preparam recheios e confeccionam salgados; redigem documentos tais como requisição de materiais registros de saída de materiais e relatórios de produção; trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; auxiliar na higienização de louças, utensílios e da cozinha geral; participar de programa de treinamento, quando convocado; zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. executar o descarte de resíduos de materiais provenientes do local de trabalho, realizando outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

Disponível até 02/10/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com produção de alimentos, conhecimento sobre normas de segurança alimentar, boas práticas de higiene e possuir documentação completa;

Atividades – preparar massas de pão, doces e similares; fazer pães, bolachas e biscoitos e fabricam de acordo com as fichas técnicas do setor; produzir, preparar recheios e confeccionar salgados; redigem documentos tais como requisição de materiais registros de saída de materiais e relatórios de produção; trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; auxiliar na higienização de louças, utensílios e da cozinha geral; participar de programa de treinamento, quando convocado; zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – ter total domínio nas apurações de impostos diretos e indiretos, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL; elaborar e entregar declarações fiscais obrigatórias, como SPED Fiscal, EFD-Contribuições e DCTF; analisar notas fiscais de entrada e saída; identificar oportunidades para reduzir a carga tributária; atender fiscalizações e auditorias.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar lançamentos contábeis; elaborar demonstrativos financeiros; realizar conciliação bancária; preparar declarações contábeis; fechar balanços; ter experiência prévia em escritório contábil; ter conhecimento em legislação tributária; ter experiência em elaboração de balanços.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico de Edificações

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso Técnico em Edificações, ter domínio no uso de Autocad e Pacote Office (principalmente Excel), possuir CREA, CRT OU CFT ativo, ter NR 35 atualizada, possuir Carteira Nacional de Habilitação B e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar avaliação de escopo técnico, concorrência para serviços de manutenção e obras novas; elaborar e atualizar relatórios e vistorias nas edificações do Estado do Amazonas.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dar apoio operacional e manual em canteiros de construção, auxiliando diretamente pedreiros, carpinteiros, armadores e outros profissionais especializados.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar obras, reformas e manutenções na construção civil, atuando desde a preparação do terreno até o acabamento das edificações.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – coordenar e supervisionar a rotina prática no canteiro de construções, atuando como o principal elo entre os operários (como pedreiros e ajudantes) e os engenheiros ou arquitetos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; O candidato precisará morar em Minas Gerais, Belo Horizonte, Nordeste (Maranhão), Rio de Janeiro, ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar produtos em veículos de transporte, como caminhões, bem como organizar a área de trabalho e manter a ordem no armazém ou depósito.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

6 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – receber o cliente; anotar e preparar pedidos; manter o ambiente limpo e organizado

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – ajudar na montagem e instalação de aparelhos de ar-condicionado; fazer manutenção preventiva e corretiva sob a supervisão de um técnico ou mecânico; ajudar a montar tubulações e limpar peças ou filtros de equipamentos; ajudar na limpeza de filtros, serpentinas e bandejas e a trocar capacitor, contator e motor ventilador.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação D e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar e entregar cargas em geral; movimentar cargas volumosas e pesadas; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas; verificar a documentação de veículos e de cargas.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

6 vagas – Auxiliar de Montagem

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com móveis planejados e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dar apoio técnico direto ao montador de móveis; ajudar de forma geral na logística; fazer manutenção do local de trabalho.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter certificação em Refrigeração, NR 10 e NR 35 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação, fazer manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento; realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter certificação em Refrigeração, NR 10 e NR 35 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar, testar e realizar a manutenção de sistemas de climatização (residenciais, comerciais ou industriais) e refrigeração; realizar testes; fazer recarga de gás; fazer limpeza e reparos elétricos ou mecânicos para garantir que os equipamentos funcionem com máxima eficiência, segurança e economia.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter domínio das técnicas de corte e pontos da carne, agilidade física para suportar altas temperaturas, conhecimento em boas práticas de higiene alimentar e facilidade para trabalhar sob pressão de pedidos e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar, temperar e porcionar carnes para churrasco; acender, controlar e manter a churrasqueira na temperatura adequada; assar carnes conforme o ponto solicitado e os padrões da empresa; monitorar o tempo de preparo e a qualidade dos alimentos; manter a organização e a limpeza da churrasqueira, dos utensílios e do ambiente de trabalho; armazenar e conservar as carnes adequadamente, seguindo as normas de higiene e segurança alimentar; controlar o consumo e evitar desperdícios de alimentos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – Fazer a mistura de cimento, argamassa, concreto e outros compostos de forma manual ou com betoneira; carregar e leva tijolos, blocos, areia, ferramentas e equipamentos até onde o pedreiro está trabalhando; manter o canteiro de obras limpo; recolher entulhos; descartar materiais de forma adequada para evitar acidente; abrir valas; escavar solos; ajudar na montagem e desmontagem de andaimes; realizar pequenas demolições ou remoção de revestimentos antigos; zelar pelo uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs) e pela conservação das ferramentas.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – descascar, cortar, ralar e porcionar carnes, legumes e verduras; separar e organizar os ingredientes antes do serviço (mise en place); lavar louças, panelas, utensílios e limpar o chão, bancadas e equipamentos; receber mercadorias; conferir validades; armazenar alimentos na despensa ou freezer.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – ajudar a anotar pedidos simples; levar bebidas; servir pratos para que o garçom não precise se ausentar do salão; preparar o salão antes do atendimento, o que envolve montar e nivelar mesas, repor guardanapos, talheres, copos, cardápios e galheteiros; recolher pratos, talheres e copos usados; limpar as mesas e ajudar a manter o salão organizado durante e após o serviço; garantir que os aparadores (móveis de apoio do salão) fiquem sempre abastecidos com materiais limpos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dar apoio à pedreiros, carpinteiros e armadores; misturar cal, cimento, areia e brita para fazer massas e concretos; limpar e preparar o canteiro de obras; transportar carga; levar ferramentas, tijolos, telhas e outros itens para os pontos de trabalho; deixar as ferramentas limpas depois do uso.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar pequenos reparos em alvenaria, pisos, revestimentos, portas, janelas e divisórias; fazer consertos em vazamentos, tubulações, registros, torneiras e sistemas de esgoto ou água; realizar manutenção básica em redes elétricas, troca de disjuntores, tomadas, lâmpadas e luminárias.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria; aplicar revestimentos e contrapisos; entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Agente de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – coletar lixo domiciliar; conservar e limpar áreas comuns do condomínio.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Porteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar e controlar o acesso ao condomínio de prestadores de serviços; realizar contato via telefone com moradores, supervisionado pela administração.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de eletricista, ter NR 10, NR 34, SEP e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o eletricista na montagem, instalação, ajustamento e manutenção de aparelhos e redes elétricas em edificações; abrir canaletas; passar cabos; montar eletrodutos; auxiliar na fixação de luminárias, tomadas e quadros de distribuição.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em cozinha quente e fria, ter experiência com sobremesas, ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação; ajudar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos e na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios; minimizar os riscos de contaminação; trabalhar em conformidade às normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de agente de portaria atualizado e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais; garantir que apenas pessoas autorizadas entrem; zelar pela segurança do local; fiscalizar dependências; monitorar câmeras e alarmes; acionar autoridades em caso de irregularidades.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras; limpar a área; compactar solos; efetuar manutenção de primeiro nível; limpar máquinas e ferramentas; verificar condições dos equipamentos; reparar eventuais defeitos mecânicos nos mesmos; realizar escavações; prepara massa de concreto e outros materiais.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar, reformar ou reparar estruturas da construção civil, trabalhando desde a fundação até o acabamento.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Pintor de Edifícios

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – lixar, raspar e limpar paredes, tetos e fachadas; aplicar massas (corrida ou acrílica) e primer para nivelar e corrigir buracos, trincas e imperfeições; pintar áreas internas e externas utilizando rolos, pincéis, trinchas ou pistolas de pintura.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação B e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar empilhadeira na movimentação; realizar carga e descarga de produtos e mercadorias; transportar e organizar pallets e cargas no depósito; realizar o armazenamento e posicionamento correto dos produtos; auxiliar no abastecimento e na organização do estoque; inspecionar as condições da empilhadeira antes do uso e comunicar possíveis irregularidades; zelar pela conservação do equipamento e pela segurança durante as operações.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Ajudante de Armazém

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a separação de produtos no armazém da revenda, com atenção e agilidade; auxiliar na montagem, organização e movimentação de cargas no estoque; apoiar as atividades de recebimento, armazenamento e expedição de mercadorias; organizar os produtos conforme as orientações da liderança.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar apoio geral no canteiro de obras; realizar tarefas auxiliares para dar suporte ao pedreiro, eletricista e carpinteiro.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar marcação de obra, escavação, baldrames, cintas de fundações, contrapiso e demais atividades da função.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – projetar, montar, manter e reparar redes de água, esgoto, gás e drenagem em construções.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – aplicar peças, pisos, fachadas, entre outras estruturas de edificações.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Eletricista Baixa-Tensão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso NR 10, SEP dentro da validade de 2 anos, NR 35 trabalho em altura dentro da validade de 2 anos e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar instalação e manutenção elétrica de baixa-tensão; montar circuitos, conexão de dados; identificar falhas conforme normas de segurança.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Frentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, residir nas zonas norte e leste e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – abastecer veículos com combustíveis; operar as bombas; verificar e completar níveis de óleo, água e outros fluidos; calibrar pneus; limpar para-brisas e janelas; oferecer serviços adicionais, como troca de óleo ou venda de produtos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Promotor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, residir nas zonas norte e leste e possuir documentação completa;

Atividades – organizar e expor os produtos; realizar atendimento aos clientes; demonstrar produtos; realizar ações promocionais e a manutenção de um bom relacionamento com a equipe da loja.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso NR 35, NR 10 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de reparo e manutenção predial; reformar; alicerçar; fazer acabamento e outras atividades relativas à função.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Carro de Passeio

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação B e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a entrega dos alimentos; conferir e zelar pela carga; cumprir as rotas em prazos pré-estabelecidos; zelar pelo veículo; manter o carro sempre limpo (lavado e aspirado) entre outras atribuições.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter noções básicas de elétrica, hidráulica, pintura e alvenaria, ter conhecimento em manuseio de ferramentas manuais e elétricas, possuir Carteira Nacional de Habilitação B ativa e válida, ter disponibilidade para realizar atividades externas eventualmente e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de manutenção preventiva e corretiva em instalações prediais (elétrica, hidráulica, civil, etc.); realizar pequenos reparos em pisos, paredes, portas, janelas e coberturas; instalar e reparar dispositivos elétricos simples (tomadas, interruptores, luminárias); efetuar pinturas, ajustes e acabamentos em estruturas e superfícies;

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Pintor

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em pintura predial, ter noções de preparação de superfícies, ter conhecimento em tintas e ferramentas e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar superfícies para pintura; aplicar tintas e revestimentos; realizar retoques e acabamentos; preparar e conservar ferramentas; identificar e corrigir imperfeições; manter o local de trabalho organizado.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Servente de Obra

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para atividades braçais e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar profissionais da obra; preparar e transportar materiais; organizar ferramentas e equipamentos; realizar limpeza do local de trabalho; apoiar na preparação de massas e concretos; cumprir normas de segurança e organização.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCDs) – 10

2 vagas – Porteiro – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de AGP, ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – Identificar, cadastrar e autorizar a entrada de visitantes, prestadores de serviço e veículos, conforme regras do local; monitorar câmeras de segurança; observar movimentações atípicas e comunicar à administração; entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de AGP, ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – limpar e conservar ambientes; organizar espaços; repor materiais de higiene, realizar pequenas manutenções; dar suporte em outras tarefas como servir café; auxiliar na movimentação de móveis; controlar o estoque de materiais de limpeza.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Produção – Vaga destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho, Puraquequara, Distrito Industrial II, Jorge Teixeira, São José, Coroado, Tancredo Neves, Zumbi, Novo Aleixo, Grande Vitória e Armando Mendes e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – apoiar nas atividades de retrabalho em produtos não conforme; apoio ao operador nas atividades de inventário interno de produtos e matéria prima; efetuar a limpeza geral da área, bem como de equipamentos e dispositivos de filtro de ar e de água nos equipamentos, conforme folha de instrução; efetuar a movimentação de bobinas para pesagem do produto; efetuar a identificação de bobinas com etiquetas adesivas, mostrando peso do produto; participar da montagem/embalagem e preparação de máquinas e equipamentos de produção; participar do processo de inspeção visual da matéria prima e produto acabado; auxiliar o operador na preparação de equipamentos para liberação de produção; realizar abastecimento da máquina extrusora; auxiliar na carga e descarga de materiais e produto acabado e limpeza geral da área de trabalho, máquinas, equipamentos e pisos.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Frentista – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – fazer abordagem inicial; abastecer veículos; verificar água, óleo e pressão dos pneus.

Disponível até 23/10/2026 ou encerramento da vaga

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