A juíza Dinah Fernandes, da Comarca de Manaus, aceitou a denúncia do MP-AM (Ministério Público do Amazonas) contra Elias Eduardo Antunes, de 23 anos, pelo crime de tentativa de homicídio cometido à traição contra Érika Freire, de 39 anos, sua colega de trabalho. O caso ocorreu no dia 17 deste mês no Centro Universitário Fametro, em Manaus.

Fernandes sustentou que há indícios de que o rapaz tenha sido o autor da facada. “Recebo a presente Denúncia, pois reconheço presentes indícios de autoria e materialidade a apontarem o réu como possível autor da infração, todavia com a cautela de não adentrar no mérito da matéria, não havendo causa para rejeita-la liminarmente”, disse a juíza.

A promotora de Justiça Márcia Oliveira acusou o rapaz de tentar matar a mulher com uma faca. “O acusado, imbuído de animus necandi [intenção de matar] e fazendo uso de uma faca, cortou o pescoço de Erika Oliveira Freira e desferiu-lhe outros golpes, somente não lhe causando a morte em razão da vítima ter lutado com o acusado e conseguido fugir”, disse Oliveira.

Márcia Oliveira considerou o depoimento de Érika à Polícia Civil do Amazonas. A mulher disse que estava conversando normalmente com o rapaz quando ele chegou por trás dela, colocou a faca em seu pescoço e disse: “tenho uma surpresa pra ti”. Ambos travaram uma luta corporal e a mulher foi atingida com um golpe no pescoço e nas mãos, e caiu no chão.

Érika disse, ainda, que Elias tentou sufocá-la, porém ela novamente reagiu e conseguiu fugir do local e se abrigar inicialmente no banheiro e depois foi até a biblioteca, local em que buscou socorro. Inicialmente, ela foi atendida pelo Samu e, em seguida, encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, na zona centro-sul da capital.

Para Márcia Oliveira, Elias praticou crime de tentativa de homicídio cometido à traição ou “emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois Érika foi “surpreendida enquanto conversava distraidamente com acusado, o que costumeiramente fazia em seu local de trabalho e, ainda, foi atacada pelas costas”.

O rapaz foi preso em flagrante no dia da ocorrência, mas foi levado para o Centro de Saúde Mental do Amazonas, na zona oeste de Manaus, pois “apresentava sinais de estar com algum surto”. No dia 20 de setembro, após apresentar sinais de melhora, a juíza Careen Fernandes decretou a prisão preventiva do homem.

Indiciamento

Na última sexta-feira (30), o delegado Thomaz Dias, do 22° DIP (Distrito Integrado de Polícia), indiciou Elias Eduardo por tentativa de homicídio simples contra Érika, contrariando a conclusão do MP, que atribuiu ao rapaz o crime de tentativa de homicídio à traição. O delegado disse que não obteve imagens do sistema de vigilância do local.