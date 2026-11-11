A tenista Aryna Sabalenka foi alvo de um comentário ofensivo sobre sua aparência durante a transmissão das WTA Finals. O jornalista francês Matthieu Solier, da emissora beIN Sports, chamou a atleta de “horrível” sem perceber que seu microfone estava aberto. Após a repercussão nas redes sociais, o canal emitiu um pedido de desculpas publicamente.

O caso aconteceu na segunda-feira (9), enquanto a emissora exibia um vídeo promocional da tenista bielorrussa. Nas imagens, Sabalenka aparecia posando para a câmera e mandando um beijo. Ao fundo, foi possível ouvir o comentário do jornalista: “Olha, olha, olha, ela é horrível”.

DÉRAPAGE | « Regarde, elle est horrible ! » : un commentateur de beIN SPORTS tient des propos déplacés sur la joueuse de tennis Aryna Sabalenka en plein direct. pic.twitter.com/ToX9o5GFpz — SIRÈNES (@SirenesFR) November 10, 2026

A gravação rapidamente circulou nas redes sociais e recebeu críticas de fãs da atleta. Diante da repercussão, Florent Houzot, executivo da beIN Sports, condenou a declaração e pediu desculpas em nome do canal. Ele afirmou lamentar o episódio e ressaltou que o comentário não representa os valores da emissora.

Houzot também reafirmou o compromisso da beIN Sports em tratar todos os atletas e participantes das transmissões com respeito.

Até a publicação desta matéria, Matthieu Solier não havia se manifestado sobre o ocorrido, e Sabalenka também não havia comentado o episódio.

Sabalenka nas WTA Finals

Atual número 2 do ranking mundial, Sabalenka disputa as WTA Finals, torneio que reúne as principais tenistas da temporada. Na estreia, a bielorrussa venceu a tcheca Karolina Muchova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/5.

A tenista volta à quadra nesta quarta-feira (11), quando enfrenta a russa Mirra Andreeva pela segunda rodada da fase de grupos.