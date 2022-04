Avalie o post

Com o objetivo de orientar e organizar o trânsito na cidade, a agentes do Instituto Municipal e Mobilidade Urbana (IMMU), realizaram nessa terça-feira (05), as operações “Calçada Livre” e “Vaga Legal”. A ação resultou na remoção de um veículo e de placas usadas como forma de publicidade de lojas.

De acordo com o diretor de Operação de trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, as ações tem o objetivo de coibir barreiras encontradas nas calçadas, que são espaços destinados a pedestres, além de combater o estacionamento irregular, um problema recorrente em várias zonas da cidade.

”Nós estamos na Autaz Mirim, que é uma via onde nós temos um trânsito intenso aqui no local, é um corredor viário onde passam milhares de veículos durante o dia, então com isso, nós estamos elaborando essa operação justamente com o objetivo da segurança viária. A Operação Calçada Livre consiste em retirar os veículos que ficam estacionados na calçada de forma irregular, e a Operação Vaga Legal visa tirar os objetos que obstruem as calçadas e também havia, colocando em risco a nossa população, pois muitas das vezes o pedestre em vez de conseguir transitar na calçada, ele precisa vir para a via,” disse o diretor de operações do IMMU.

Segundo o diretor de operações, esse tipo de fiscalização que visa dar mais segurança para a sociedade tem acontecido com mais frequência em diferentes pontos da capital. Ele reforça que a população pode fazer denúncias para o órgão.

”A gente tem feito em várias zonas da cidade, na semana passada nós fizemos na zona oeste mais precisamente na Compensa, e foi nesse mesmo padrão. Um ação integrada com o Implurb, que vem verificando todo e qualquer irregularidade, tanto na via, quanto na passagem do pedestre na calçada. A população pode fazer denúncias através do 0800 09211 88, esse número funciona 24 horas pode denunciar, que nós daremos uma resposta de imediato,” disse Stanley.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

source