A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (a 227 quilômetros da capital), cumpriu, na terça-feira (14/11), mandado de prisão preventiva de um indivíduo, 73, por estupro de vulnerável praticado contra a enteada. Os estupros praticados contra a vítima, atualmente com 13 anos, ocorreram nos anos de 2019 e 2020, quando ela tinha 9 anos.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da unidade policial, as investigações, que duraram cerca de quatro meses, iniciaram após a genitora da vítima denunciar o caso às autoridades policiais.

“A adolescente contou os fatos à uma tia e esta, por sua vez, relatou à mãe da menina. Deste modo, colhemos os depoimentos dos familiares da vítima e solicitamos exame pericial, que comprovou que ela não seria mais virgem, corroborando sua versão de que havia sofrido o estupro, além de pesquisa de antecedentes do indiciado”, disse.

Conforme o delegado, foi feita uma investigação em cima da vida pregressa do indivíduo e verificou-se que ele já havia sido preso em 2010 por estupro de vulnerável contra quatro enteadas, entre os anos de 2005 e 2010. As vítimas eram crianças e adolescentes, com idades entre 8 e 16 anos.

“O homem foi condenado naquela ocasião a uma pena de 10 anos e quatro meses de prisão, cumprindo cerca de quatro anos em regime fechado e o restante da pena em regime aberto. Contudo, neste período, ele manteve nova união estável, desta feita com a mãe desta vítima e cometeu novamente o crime de estupro de vulnerável, quando ela ainda era criança”, contou.

Ainda segundo o delegado, durante as investigações, foi constatado que, apesar de já ter sido condenado e ter tido sua liberdade restringida, o homem não se ressocializou e continuou fazendo novas vítimas, ao se aproximar de mulheres que possuíam filhas crianças ou adolescentes, para cometer os abusos sexuais.

“Ele demonstra não ter condições de viver em sociedade sem que isso represente um risco para as crianças. Por isso, solicitamos pela prisão preventiva dele e a cumprimos na data de ontem, no bairro Gilberto Mestrinho, em Itapiranga”, falou.