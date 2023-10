O Ibama firmou acordo de cooperação com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), para intensificar os incêndios no Sul do estado, após a decretação do estado de emergência nesta semana pelo governador Wilson Lima.

Ficou acertada a participação do Ibama para compor a Sala de Crise do Estado. O Instituto acordou ainda o aumento no número de brigadas especialistas em fogo e a doação de equipamentos de combate a incêndios.

Atualmente, 140 brigadistas do Ibama e do ICMBio, divididos em sete brigadas de incêndio, atuam no combate às chamas que atingem, principalmente, o Sul do Estado e a região metropolitana de Manaus.

No período de 1º a 27 de setembro de 2023 ocorreram 6.597 focos de calor no Amazonas, segundo o Inpe, 18% a menos do que no mesmo período do ano anterior.

