Um desbarrancamento foi registrado na comunidade do Arumã, em Beruri (a 173 quilômetros de Manaus), no início da noite de sábado (30). Uma pessoa morreu e quatro estão desaparecidas, de acordo com o balanço da Defesa Civil do município, divulgado pelo Governo do Amazonas neste domingo (1º).

Uma equipe de Policiais Militares e agentes da Defesa Civil estadual, que atuam em Beruri, se deslocou ainda na noite de sábado até o local para iniciar os atendimentos aos moradores afetados.

Segundo as informações repassadas aos agentes estaduais pela Defesa Civil do município, até o momento foi registrado um óbito e quatro pessoas desaparecidas. Outras dez pessoas com ferimentos foram atendidas pelas equipes de saúde que estão no local. A maioria apresentou quadro de crise hipertensiva e uma pessoa está com suspeita de fratura.

Por questões logísticas que impedem o pouso de aeronaves à noite no município de Beruri, uma segunda equipe com homens do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Instituto Médico Legal (IML), além de servidores Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas), Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Fundação de Vigilância Saúde (FVS), está à caminho do município para prestar a assistência necessária.