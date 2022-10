No Amazonas, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para governador começará no sábado (8). O candidato Wilson Lima (UB) abre o horário eleitoral.

No segundo turno, o tempo de propaganda é dividido igualmente entre os candidatos. Os blocos são de 10 minutos, sendo cinco para cada candidato. A propaganda será veiculada até o dia 28 de outubro, 2 dias antes da votação, marcada para 30 de outubro.

No Amazonas, o candidato à reeleição Wilson Lima (União Brasil), da coligação “Aqui é trabalho” vai abrir a propaganda eleitoral e o candidato Eduardo Braga (MDB), da coligação “Em defesa da Vida” vai fechar o primeiro dia. O sorteio para definir a ordem de veiculação foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) na tarde desta quinta-feira (6).

No caso dos governadores, as propagandas vão ao ar das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50 na televisão. No rádio, o horário é de 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20.

Os candidatos têm 25 minutos de inserções por cargo, de segunda-feira a domingo, para veicular peças de 30 segundos a 60 segundos ao longo da programação.

Presidente

Pelas normas eleitorais, a propaganda para presidente da República será veiculada na TV de segunda a sábado, das 13h às 13h10, e das 20h30 às 20h40. No rádio, a propaganda para presidente vai ao ar de 7h às 7h10 e de 12h às 12h10.

O primeiro a se apresentar será o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por ter obtido maior número de votos no primeiro turno. A partir daí é feita a alternância com o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição e ficou em segundo lugar.

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, nesta quinta-feira (6), por unanimidade, o plano de mídia para a propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio durante a campanha do segundo turno das eleições.