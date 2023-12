Um homem, não identificado, morreu ao ter a cabeça esmagada por uma carreta na Avenida das Flores, na entrada do bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (1).

A vítima estava atravessando a faixa de pedestres quando foi atingida. De acordo com a polícia, o motorista da carreta afirmou que subia o trecho da avenida, quando o homem atravessou inesperadamente na frente do veículo. Com o impacto da colisão, o homem teve a cabeça esmagada.

Ao ouvir o barulho, o condutor parou o veículo e, ao descer, da carreta, se deparou com a vítima morta na via. O motorista permanece no local para prestar esclarecimentos à polícia.

O corpo permanece na pista e um bloqueio foi feito pela polícia para preservar a cena do acidente até a chegada da perícia. O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo.