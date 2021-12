Avalie o post

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), cumpriu na manhã da segunda-feira (27/12), por volta das 11h, mandado de prisão temporária em nome de Patrick de Souza Vaz, de 32 anos, pela prática do crime de homicídio qualificado, cometido contra João Ricardo de Oliveira Rodrigues, que tinha 30 anos. O crime ocorreu em setembro deste ano, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (28/12), no prédio da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, zona centro-oeste, o delegado Danniel Antony, adjunto da DEHS, falou sobre a prisão do infrator, ocasião em que o delegado-geral adjunto da PC-AM, Tarson Yuri Soares enfatizou o êxito do trabalho da equipe policial.

“Este é mais um trabalho exitoso desempenhado pela equipe da DEHS, que culminou na prisão do indivíduo. Ressalto que a PC-AM está sempre atuante no combate aos crimes, para garantir o resguardo à nossa população”, enfatizou Soares.

De acordo com o delegado Danniel Antony, a motivação do crime foi uma cobrança de dívida decorrente de empréstimo pessoal. João Ricardo emprestou R$ 10 mil a Patrick, que não estava realizando a devolução do dinheiro de forma devida. Diante disso, João passou a cobrar insistentemente seu devedor, utilizando-se de ameaças.

“Patrick estava insatisfeito com as cobranças recebidas e temia pela própria vida. Ele marcou um encontro com o homem, no dia 30 de setembro deste ano, alegando que efetuaria o pagamento da metade do valor. Ao se encontrarem, o indivíduo efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu e foi a óbito”, relatou Antony.

A autoridade policial ressaltou que as diligências tiveram início em outubro deste ano, após o registro de Boletim de Ocorrência (BO) na Especializada, ocasião em que foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão do infrator.

Ordem judicial – A ordem judicial foi expedida no dia 3 deste mês pela juíza Eline Paixão Silva Gurgel do Amaral Pinto, da Central de Inquéritos.

Prisão – O homem foi preso na rua Itapany, bairro Colônia Santo Antônio, na mesma zona onde o delito ocorreu.

Procedimentos – Patrick responderá pelo crime de homicídio qualificado. Após os procedimentos cabíveis, ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: PC-AM

Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Fonte