Policiais que atuam na Base Fluvial Arpão, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança de Pública do Amazonas (SSP-AM), apreenderam mais de 14 quilos de entorpecentes na noite desta quinta-feira (22/12), durante abordagem a uma embarcação no município de Coari (a 367 quilômetros de Manaus). Na ocasião, um homem foi preso por tráfico de drogas.

De acordo com o relatório policial, por volta de 23h15 foi realizada uma abordagem à embarcação PP Maués, que vinha do município de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus). Durante a abordagem, a cadela policial Havana, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), localizou uma mala, embaixo de uma caixa d’água, contendo 12 tabletes de maconha tipo skunk.

Os policiais localizaram o responsável pelo material que foi preso por tráfico de drogas. As drogas contabilizaram 14,34 quilos. O prejuízo ao crime foi avaliado em R$ 210 mil.

O infrator e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia da Base Arpão.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), sob o comando do general Carlos Alberto Mansur, a Base Arpão é uma unidade que tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.