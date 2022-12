Após uma denuncia anônima por meio das redes sociais, um homem que não teve a identidade divulgada, foi preso na manhã desta sexta-feira (30), com 36 tabletes de drogas tipo skank, no porto de Manaus. As drogas estão avaliadas em R$ 500 mil.

De acordo com o sargento Loiola das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM), o suspeito veio do município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros a noroeste de Manaus).

“Esse material era para abastecer a capital. Ele não reagiu, tínhamos a foto dele e depois ele confessou que seria dono do material”, disse a autoridade policial, durante apresentação na delegacia.

Ainda conforme do militar, todo o material estava escondido em duas malas que pertencem ao suspeito.

O homem deve prestar ainda nesta sexta-feira (30) depoimento, passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e aguardar audiência de custódia.

O post Homem é preso com drogas avaliadas em R$ 500 mil no porto de Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.