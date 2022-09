Uma estudante que não teve a identidade divulgada, sofreu uma tentativa de homicídio na manhã deste sábado (17), dentro da faculdade Fametro, no bairro Chapada, em Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, o homem abordou a estudante dentro do banheiro feminino, e com uma arma branca, tentou degolar a vítima. A mulher conseguiu fugir e pedir socorro. Após o fato, o homem tentou se jogar pela janela do oitavo andar do prédio.

A polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, a mulher foi socorrida e levada para uma unidade de saúde da cidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados. O agressor, que também não teve a identidade divulgada, foi detido e encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

À imprensa, o coordenador de marketing, Igor Menezes, disse que se tratava de um relacionamento amoroso entre dois funcionários da instituição e assegurou que nenhum aluno foi ferido.

“Trata-se um relacionamento amoroso entre dois funcionários da instituição. As medidas serão tomadas após os esclarecimentos. Até o momento tudo foi resolvido de acordo com os padrões de segurança que a Fametro oferece para os seus alunos”, declarou.