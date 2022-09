Uma funcionária da Fametro, que não teve o nome divulgado foi ferida com uma facada no pescoço na manhã deste sábado (17), na unidade 5, do centro universitário, na Chapada, zona Centro-Sul de Manaus. O ataque a mulher foi realizado por um outro funcionário da instituição, que após o crime tentou se jogar do prédio da faculdade

De acordo com o diretor de marketing da Fametro, Igor Menezes, os dois funcionários tinham um relacionamento amoroso, se desentenderam e por isso ocorreu o incidente na unidade de ensino.

De acordo com a Polícia Militar, tudo aconteceu durante uma reunião entre funcionários. O homem teve um surto psicótico e atacou a mulher. A vítima chegou a ser atingida com um golpe no pescoço.

Após o ataque, o homem tentou se jogar de uma janela. O Corpo de Bombeiros conseguiu resgatá-lo e o encaminhou para unidade hospitalar no bairro Planalto. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde da capital, recebeu atendimento e foi liberada.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia.

“Adotamos as medidas que são cabíveis neste momento, evacuamos o prédio e conseguimos controlar a situação”, afirmou o diretor de marketing da Fametro, Igor Menezes,

Nota

A Fametro informou, por meio de nota que a situação ocorrida nas dependências da faculdade neste sábado envolvendo funcionários da instituição foi rapidamente solucionada. Reiteramos que nenhum aluno foi ferido ou ameaçado, bem como não houve tentativa de estupro.