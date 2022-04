Avalie o post

São Paulo – Após o anúncio de Tite, de que deixará o comando da seleção brasileira depois da Copa do Mundo de 2022, a Confederação Brasileira de Futebol já tem um nome para assumir o cargo. Trata-se de Pep Guardiola, hoje no Manchester City. As informações são do jornal espanhol Marca.

O novo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, teria decidido que o próximo técnico da seleção será um estrangeiro. A entidade logo de cara escolheu Pep Guardiola como o nome ideal e já elaborou uma estratégia para contar com o treinador espanhol.

Ainda de acordo com o jornal, a CBF já teria entrado em negociação com o representante do treinador, seu irmão Pere Guardiola. A confederação teria oferecido um contrato de quatro anos, até a Copa do Mundo de 2026, com um salário em torno de 12 milhões de euros líquidos — um valor muito alto, mas ainda menor do que os 20 milhões de euros que recebe no Manchester City.

Guardiola tem contrato com o Manchester City até 2023. Com isso, resta saber se o treinador sairia no fim da atual temporada ou somente no próximo verão europeu, quando de fato termina seu vínculo com o clube inglês.

