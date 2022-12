O governador do Amazonas, Wilson Lima, entrega nesta terça-feira (20), o Habite-se de 9 mil moradias do Conjunto Habitacional Nova Cidade, zona norte de Manaus.

A entrega é parte de uma ação do Governo do Amazonas para regularizar pendências de moradias entregues por gestões anteriores sem o documento, que atesta a regularidade dos imóveis.

Este é o segundo conjunto habitacional a ser regularizado após 20 anos, a partir de uma parceria do Governo do Estado com a prefeitura da capital, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Em setembro, o governo regularizou as 412 unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Renato Souza Pinto, que foi entregue aos beneficiários em 1989.

Durante a entrega do Habite-se, a Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) disponibilizará atendimento presencial aos moradores da área para esclarecer dúvidas sobre regularização e outros serviços, incluindo o benefício do Refis, que concede descontos em juros e multas de parcelas em atraso ou não pagas.

