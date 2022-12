A Fifa abriu votação para escolher o gol mais bonito da Copa do Mundo do Catar e, entre os dez escolhidos estão dois brasileiros: o gol de Neymar na prorrogação das quartas de final contra a Croácia e dois de Richarlison, o de voleio na primeira rodada, na vitória por 2 a 0 contra a Sérvia, e outro contra a Coreia do Sul nas oitavas de final. Também concorrem Salem Al-Dawsari, da Arábia Saudita, contra a Argentina; Cody Gakpo, da Holanda, contra o Equador; Enzo Fernández, da Argentina, contra o México; Aboubakar, de Camarões, contra a Sérvia; Luiz Chávez, do México, contra a Arábia Saudita; Mbappé, da França, contra a Polônia e Seung-Ho, da Coreia do Sul, contra o Brasil. A votação está aberta até quinta-feira, dia 22, no site da Fifa+.

