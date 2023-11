O jogo entre Grêmio e Corinthians neste domingo, 12, em Porto Alegre, foi marcado por confusão. O gerente do time paulista ficou indignado sobre um pênalti não ter sido marcado no lateral-esquerdo Matheus Bidu. Na jogada seguinte, Bruno Méndez acabou sendo expulso. Após a série de acontecimentos, Alessandro Nunes e outros funcionários do clube foram em direção a sala do VAR durante o intervalo da partida e causaram confusão na parte interna da Arena do Grêmio. Apesar de tentativa de invadir o local, eles foram impedidos pela segurança, mas isso não impediu que eles discutissem com funcionários do time gaúcho e com a imprensa presente no local. A sala do VAR, no entanto, tinha apenas equipamentos, tendo em vista que a central que trabalha nos jogos do Brasileirão fica localizada na sede da CBF no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, uma internauta compartilhou o momento em que Alessandro Nunes tenta invadir o local e discute com profissionais de imprensa. Confira:

CONFUSÃO NA ARENA Gerente de futebol do Corinthians vai correndo em direção ao VAR para reclamar sobre lances da partida. Em seguida, o dirigente vai para cima dos profissionais de imprensa, reclamando das gravações. @RDCTVdigital pic.twitter.com/cs3T21Xflc — Júlia Brasil (@Juliabaist) November 12, 2023