A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), realiza, na próxima quarta-feira, 15/11, a 1ª Parada Natalina da capital amazonense. A ação inédita acontecerá às 19h, no parque Amazonino Mendes, localizado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, zonas Norte e Leste da cidade, e faz parte do programa ‘Natal das Águas – Esperança que se renova’, que busca levar a alegria natalina para a população manauara.

O evento contará com a participação dos personagens que integram o espetáculo ‘Um Sonho de Natal’, realizado pela Nova Igreja Batista há mais de 20 anos, além de cinco carros alegóricos natalinos e a fanfarra, inserindo o público presente em um desfile que irá encantar a todos os presentes.

Ao todo, serão mais de 600 pessoas envolvidas, incluindo os tradicionais símbolos desta data.

A parceria com a Nova Igreja Batista continuará na segunda “Parada Natalina”, que ocorrerá no dia 20/11, na faixa liberada da Ponta Negra, e no espetáculo “Um Sonho de Natal - O Circo da Vida”, que acontecerá dia 3/12, com duas sessões, sendo a primeira às 19h e a segunda 20h30, no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste da capital.

‘Um Sonho de Natal’

O espetáculo ‘Um Sonho de Natal – O Circo da Vida’ tem sua estreia marcada para o dia 9/12, às 20h. Promovido pela Nova Igreja Batista (NIB), a nova história se passa dentro de um circo, proporcionando uma experiência mágica e emocionante para toda família. Com entrada e estacionamento gratuito, as apresentações serão realizadas entre os dias 9 e 25 de dezembro, com exceção do dia 24.

O espetáculo contará com sessões em dois locais: no auditório da Nova Igreja Batista, localizado na avenida Torquato Tapajós, 4.444, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte; e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, que fica na avenida Japurá, 2020, bairro Cachoeirinha, zona Sul.

Em 2023, o espetáculo, que já faz parte do calendário oficial da capital amazonense, terá o tema ‘O Circo da Vida’, transportando o público para um mundo onde artistas circenses, acrobatas, palhaços e personagens cativantes ganharão vida no palco.